"200 мін на ділянці 20 × 20": тероборонівці пояснили, чому ЗСУ повільно просуваються на півдні (відео)

Російські загарбники намагаються на одній ділянці ставити протитанкові та протипіхотні міни для того, щоб вплинути на роботу саперів, які внаслідок цього не можуть швидко розмінувати територію.

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На півдні ЗСУ намагаються якнайшвидше розмінувати території, щоб просунутися вперед, але ділянки фронту дуже щільно заміновані. Про це повідомив пресофіцер окремої бригади тероборони міста Дніпро Олександр Курбатов в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що раніше рекордом вважалася 200 мін на ділянці 50 × 50 метрів. Нещодавно бійці виявили територію у 20 × 20 метрів, на якій стільки ж було вибухонебезпечних предметів.

"Росіяни роблять змішані поля, щоб максимально ускладнити розмінування", – повідомив пресофіцер окремої бригади ТрО м. Дніпро.

Він наголосив на тому, що російські загарбники часто на ділянці ставлять протитанкові та протипіхотні міни. У такий спосіб вони перешкоджають швидкому процесу розмінування.

"Наші бійці намагаються якнайшвидше продовжити розмінування", – заявив він.

Мінні поля в Україні

Артилерійська розвідувальна група розміновує території на півдні. Часто сапери знаходять протитанкові та протипіхотні міни, а російські загарбники вигадують різні способи аби ускладнити завдання щодо розмінування. Бійці розповіли, що отримують відповідні координати щодо можливих мін та вибухових предметів. Згодом фахівці обстежують територію та під'їзди до неї.

Віцепрем'єрка Ірина Верещук наприкінці квітня назвала Україну найзамінованішою державою у світі. За підрахунками Кабміну, в Україні заміновано 174 тисячі квадратних кілометрів територій. З її слів, для розмінування території України потрібно 40 млрд доларів.

Нагадаємо, 20 липня бригада "Кара-Даг" показала, як на південному напрямку знищує мінні поля. Просуванню та проведенню українськими військами штурму заважає значне мінування. Однак командування НГУ запевняє, що бійці впевнено йдуть до перемоги. За тиждень просунулися на 1,7 км.