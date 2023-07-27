ГБР начало расследование: под Черновцами сотрудники ТЦК затолкали украинца в авто (видео)

Официально подозрение еще не предъявляли и следственные действия продолжаются. Если будут собраны все доказательства, виновники могут получить срок от 8 до 12 лет лишения свободы за превышение полномочий.

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В Государственном бюро расследований (ГБР) открыли производство после опубликованного в сети видео, на котором вероятно сотрудники черновицкого территориального центра комплектования (ТЦК) в форме затаскивают другого мужчину в автомобиль. Об этом сообщает издание "Суспiльне" 27 июля.

Эту информацию подтвердила спикер управления ГБР в Хмельницком Екатерина Герасимук. Началось расследование о возможном превышении служебных полномочий сотрудниками ТЦК в период военного положения.

Если инцидент будет доказан, виновникам грозит срок от 8 до 12 лет лишения свободы. Официально подозрение еще не предъявляли и продолжаются следственные действия.

Скандал с сотрудниками ТЦК: подробности

Накануне в сети появился ролик, на котором мужчины в военной форме в сопровождении сотрудников правоохранительных органов начали затаскивать неизвестного мужчину в транспортное средство. Пользователи сразу отметили, что это могло произойти в поселке городского типа Глыбокая Черновицкой области.

Журналисты "Суспiльного" взяли комментарий у представителей областного центра комплектования, которые подтвердили, что на видео сотрудники одного из районных ТЦК. У мужчины хотели проверить военно-учетные документы, но у него не оказалось их.

"В общении мужчина проявлял агрессию, оскорблял военнослужащих, осуждал боевые действия против российских окупантов и имел признаки алкогольного опьянения", — говорится в сообщении.

При этом, представители ТЦК не стали давать оценку действиям своих сотрудников, когда об этом попросили журналисты. Там лишь пообещали проверить возможные противоправные действие военных и добавили, что защищать страну в опасности — конституционная обязанность граждан.

Напомним, 27 июля сообщалось, что главный военком Ривненской области избил военнослужащего, за что был задержан ГБР. Состоялись обыски и у руководителя районного ТЦК и СП, у которого работники ГБР обнаружили пакеты с белым веществом, которое может быть амфетамином.