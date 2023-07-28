Возраст увеличат: Минобороны РФ удалось убедить Кремль в нехватке призывников, — СМИ

По данным российских журналистов, в Кремле подвели статистику и пришли к выводу, что необходимо увеличить количество призывников.

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Совет Федерации РФ поддержал законы о расширении границ призывного возраста и о запрете выезда за границу сразу после направления повестки. Об этом сообщает российское издание "Верстка".

За расширение границ призывного возраста проголосовали 159 сенаторов, один воздержался. Немедленный запрет на выезд призывникам поддержали 158 членов Совфеда. Ни один не проголосовал против.

Изначально администрация президента выступала против этих поправок, ведь они якобы могут негативно повлиять на имидж власти накануне президентских выборов.

"Публично это мнение выразили несколько дней назад двое влиятельных сенаторов. Однако после подведения статистики в Кремле согласились с Минобороны: призывников не хватает. Решающее слово оказалось за президентом, который прислушался к аргументам военных о нехватке солдат", — уточняют источники.

Как говорится в издании, поправки позволяют срочникам заключать контракты на год уже после месяца службы. Власть и ранее вербовала призывников для отправки на фронт. Вероятно, увеличение количества призывников поможет нарастить и темпы вербовки новых контрактников для войны с Украиной.

"Минобороны точно надеется повысить качество привлекаемых на фронт кадров. На фронте нужны не абы кто, не пушечное мясо, а люди обученные, со специальностями. Вот мы и получаем плюсом 27 – 30-летних для воинской службы", — говорится в сообщении.

Напомним, что основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что всеобщая мобилизация неизбежна. По его словам, преимущество от мобилизации в приграничных регионах РФ состоит в том, что мобилизованные будут воевать недалеко от дома.

Также сообщалось, что принудительная мобилизация "убила" дисциплину в российских войсках. Более 1000 судебных дел было заведено с января.