Вік збільшать: Міноборони РФ вдалося переконати Кремль у нестачі призовників, — ЗМІ

За даними російських журналістів, у Кремлі підвели статистику і дійшли висновку, що необхідно збільшити кількість призовників.

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Рада Федерації РФ підтримала закони про розширення меж призовного віку і про заборону виїзду за кордон одразу після направлення повістки. Про це повідомляє російське видання "Верстка".

За розширення меж призовного віку проголосували 159 сенаторів, один утримався. Негайну заборону на виїзд призовникам підтримали 158 членів Ради Федерації. Жоден не проголосував проти.

Спочатку адміністрація президента виступала проти цих поправок, адже вони нібито можуть негативно вплинути на імідж влади напередодні президентських виборів.

"Публічно цю думку висловили кілька днів тому двоє впливових сенаторів. Однак після підбиття статистики в Кремлі погодилися з Міноборони: призовників не вистачає. Вирішальне слово виявилося за президентом, який дослухався до аргументів військових про брак солдатів", — уточнюють джерела.

Як ідеться у виданні, поправки дають змогу строковикам укладати контракти на рік уже після місяця служби. Влада і раніше вербувала призовників для відправки на фронт. Ймовірно, збільшення кількості призовників допоможе наростити і темпи вербування нових контрактників для війни з Україною.

"Міноборони точно сподівається підвищити якість залучених на фронт кадрів. На фронті потрібні не аби хто, не гарматне м'ясо, а люди навчені, зі спеціальностями. Ось ми й отримуємо плюсом 27 — 30-річних для військової служби", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що загальна мобілізація неминуча. За його словами, перевага від мобілізації в прикордонних регіонах РФ полягає в тому, що мобілізовані воюватимуть недалеко від дому.

Також повідомлялося, що примусова мобілізація "вбила" дисципліну в російських військах. Понад 1000 судових справ було заведено з січня.