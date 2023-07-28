"Хотят себе такого президента": Захарова "по Фрейду" объяснила ненависть украинцев к Путину

Пресс-секретарь российского МИД заявила, что то, что "происходит в Украине" сейчас, объяснил бы основатель психоанализа Зигмунд Фрейд.

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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова считает, что украинцы ненавидят российского президента Владимира Путина, потому что хотели бы себе такого президента, но не имеют, потому что их выбором руководит Запад. Такое мнение она высказала в интервью пропагандистскому телеканалу RT.

Она даже назвала такое желание "трагедией украинского народа".

"Трагедия украинского народа заключается в том, что они очень хотят, чтобы у них тоже был такой президент, как Путин, а у них все время те, кого им дает Запад. Это Фрейд, понимаете. Они ненавидят и очень агрессивны по отношению к Путину потому, что они хотели бы, чтобы Путин был у них президентом. Вот им такого нужно — открытого, решительного, того, кто знает, говорит, как вы говорите, не по бумажке, которую ему прислали из Вашингтона, а того, кто говорит, потому что он знает, о чем он говорит", — считает Захарова.

Она добавила, что то, что "происходит в Украине" сейчас, объяснил бы основатель психоанализа Зигмунд Фрейд. Что именно Захарова хотела этим сказать, неизвестно.

Напомним, что 28 июля российский президент Владимир Путин пожаловался, что Украина и НАТО отказываются от переговоров с РФ . По его словам, президент Украины Владимир Зеленский принял соответствующее решение, в частности о запрете введения переговоров. Зато Путин говорит, что Россия готова к переговорам, однако "не может навязывать" их.

Ранее сообщалось, что Путин заявил, что Африка становится новым центром силы, и с этим придется каждой стране считаться. Путин уверен, что Россия и страны Африки имеют общее согласие в том, что за свой суверенитет нужно бороться.