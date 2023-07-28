"Украина отказывается": Путин заявил о готовности РФ к переговорам (видео)

Российский диктатор подчеркнул, что все конфликты должны решаться в ходе переговоров, однако РФ "не может навязывать" их.

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Российский президент Владимир Путин заявил, что Украина и НАТО отказываются от переговоров с РФ. Об этом он сообщил во время саммита "Россия-Африка" в Санкт-Петербурге.

"Все проблемы должны решаться в ходе переговоров, но проблема заключается в том, что с нами отказываются вести переговоры. В основе конфликта лежит угроза безопасности России со стороны США и НАТО. А они, еще раз повторяю, отказываются от переговоров по вопросам обеспечения равной безопасности для всех, включая Россию. Да и сама Украина, точнее, украинский режим, отказывается от переговоров", — сказал Владимир Путин.

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский принял соответствующее решение, в частности о запрете введения переговоров. Зато Путин заявил, что Россия готова к переговорам, однако "не может навязывать" их.

Напомним, 27 июля в Санкт-Петербурге стартовал саммит "Россия-Африка". Федеральный министр экономического сотрудничества и развития Германии Свенья Шульце назвала этот саммит "пиар-шоу Путина" и предостерегла африканские страны от сотрудничества с Российской Федерацией.

Тогда как по данным издания The Moscow Times от 25 июля большинство африканских лидеров решили не участвовать в саммите "Россия-Африка". В частности, этот саммит РФ пытается представить как новый дипломатический прорыв и подтверждение важности страны в мире.

Во время заседания саммита "Россия-Африка" 28 июля Владимир Путин заявил, что Африка становится новым центром силы, и с этим придется считаться. Также он рассказал о списанной задолженности для африканских стран в размере 23 миллиардов долларов.