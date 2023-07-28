Войну в Украине видно из космоса: в сети показали спутниковые фото линии фронта

Из космоса заметны темные участки, где происходят столкновения между ВСУ и армией РФ, пустота на месте Каховского водохранилища, а также поля, с которых нет возможности собрать урожай.

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Пространственный аналитик Майкл Круикшенк опубликовал спутниковую фотографию территории Украины. При этом отметил, что на фотографии четко видно местность, где происходят активные боевые действия. Об этом аналитик написал в Twitter.

На спутниковой фотографии можно разглядеть зелень, которая покрывает территорию Украины, русло реки Днепр, заметно даже небольшую облачность над Крымом и Краснодарским краем России. Аналитики заметил темно-зеленую полосу, которая тянется на востоке и юге Украины. Темная полоса совпадает с линией боев, которые сейчас идут именно на этой территории.

Кроме того, Майкл Круикшенк (Michael Cruickshank) обратил внимание на серое удлиненное пятно на месте Каховского водохранилища, которое обмелело после российского теракта в июне 2023 года. Рядом с пятном зеленеют поля, с которых опасно собирать урожай из-за боевых действий, которые там недавно происходили.

война в Украине — вид из космоса Фото: Twitter / @MJ_Cruickshank

Войну в Украине также можно заметить на аналитических картах, выложенных в сети. Например, оккупированные территории и линию боев хорошо видно на карте пожаров FIRMS, созданной NASA на основе анализа фотографий из космоса. Точки с повышенной температурой также хорошо заметны на соответствующей карте SaveEcoBot. На онлайн-картах, на которых показывают движение самолетов и кораблей, видно пустоту вокруг Украины — ее облетают с воздуха и оплывают водой.

Линия фронта в Украине — SaveEcoBot Война в Украине — Flightradar24 Война в Украине — Marinetraffic

Напоминаем, американские ученые исследовали спутниковые фотографии Осиповичей в Беларуси. Они обнаружили новые укрытия для ОТРК "Искандер" — установок, которые способны запускать ядерные боезаряды.

Между тем война постепенно переходит и на территорию РФ. Например, как только губернатор Ростовской области предупредил о возможных атаках беспилотников, так сразу в Таганроге что-то громко взорвалось — посреди города образовалась воронка площадью 25 кв. м.