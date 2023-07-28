Війну в Україні видно з космосу: у мережі показали супутникові фото лінії фронту

З космосу помітно темні ділянки, де відбуваються зіткнення між ЗСУ та армією РФ, порожнечу на місці Каховського водосховища, а також поля, з яких немає змоги зібрати урожай.

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Просторовий аналітик Майкл Круікшенк опублікував супутникову світлину території України. При цьому зауважив, що на світлині чітко видно місцевість, де відбуваються активні бойові дії. Про це аналітик написав у Twitter.

На супутниковій світлині можна розгледіти зелень, яка вкриває територію України, річище річки Дніпро, помітно навіть невелику хмарність над Кримом та Краснодарським краєм Росії. Аналітики зауважив темно-зелену смугу, яка тягнеться на сході та півдні України. Темна смуга збігається з лінією боїв, які зараз точаться саме на цій території.

Крім того, Майкл Круікшенк (Michael Cruickshank) звернув увагу на сіру видовжену пляму на місці Каховського водосховища, яке обміліло після російського теракту у червні 2023 року. Поруч з плямою зеленіють поля, з яких небезпечно збирати урожай через бойові дії, які там недавно відбувались.

війна в Україні - вигляд з космосу Фото: Twitter / @MJ_Cruickshank

Війну в Україні також можна помітити на аналітичних картах, викладених у мережі. Наприклад, окуповані території та лінію боїв добре видно карті пожеж FIRMS, створеній NASA на основі аналізу світлин з космосу. Точки з підвищеною температурою також добре помітні на відповідній карті SaveEcoBot. На онлайн-картах, на яких показують рух літаків та кораблів, видно порожнечу навколо України — її облітають з повітря та обпливають водою.

Лінія фронту в Україні - SaveEcoBot Війна в Україні - Flightradar24 Війна в Україні - Marinetraffic

Нагадуємо, американські вчені дослідили супутникові світлини Осиповичів в Білорусі. Вони виявили нові укриття для ОТРК "Іскандер" — установок, які здатні запускати ядерні боєзаряди.

Тим часом війна поступово переходить і на територію РФ. Наприклад, як тільки губернатор Ростовської області попередив про можливі атаки безпілотників, так відразу у Таганрозі щось гучно вибухнуло — посеред міста утворилась вирва площею 25 кв. м.