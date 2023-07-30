Третий раз за месяц: ВС РФ сбросили авиабомбы на остров Змеиный, — командование (фото)

В ОК "Юг" отмечают, что минувшей ночью для ударов по Украине противник также задействовал иранские дроны-камикадзе Shahed, а из-за падения обломков возник пожар в зернохранилище.

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Тактическая авиация российской армии ночью 30 июля третий раз за месяц атаковала остров Змеиный. Об этом сообщило в Facebook оперативное командование "Юг".

В районе острова сбросили две авиабомбы неустановленного образца.

Кроме этого, ВС РФ запустили иранские ударные беспилотники Shahed-136 с восточного побережья Азовского моря по аграрным предприятим Херсонской области и Криворожского района Днепропетровской области.

Четыре вражеских беспилотника уничтожили силы противовоздушной обороны. Обломки упали на территорию агрофирмы. Загорелось зернохранилище, но пожар быстро потушили.

"Повреждены складские помещения. Люди не пострадали", — указало командование.

Напомним, что в ночь на 25 июля российские военные применили необычную тактику атаки дронами-камикадзе Shahed. БПЛА не сразу атаковали цели, а кружили вокруг Киева и других регионов, хотя обычно летят по заранее определенным координатам.

Недавно Иран представил новинку дронов Shahed-149 Gaza, которые могут лететь на расстояние 7 тысяч километров. Иран может передать России любое вооружение, в том числе дрон Arash-2, похожий на крылатую ракету, предупреждали украинские военные.