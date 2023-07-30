Ракетный удар по учебному заведению в Сумах: ВС РФ убили двух человек, много раненых (видео)

Вражеская ракета ударила в корпус ПТУ, также повреждены два общежития. Сумская область часто подвергается обстрелам ВС РФ — ночью и утром 30 июля в регионе прозвучало более 80 взрывов.

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Российская армия 29 июля нанесла ракетный удар по Сумам, два человека погибли и еще 20 получили ранения. Об этом сообщил местный горсовет.

Вражеская ракета прилетела по корпусу заведения профессионально-технического образования, также повреждены два общежития. В жилых домах выбило окна.

За медицинской помощью обратилось 17 человек. Трое находятся на стационарном лечении. Состояние пострадавших — средней степени тяжести, отметили чиновники.

Нацполиция открыла уголовное производство по статье о нарушении законов и обычаев войны. Спасатели ГСЧС всю ночь работали на месте прилета российской ракеты.

По данным Сумской областной военной администрации (ОВА), ночью и утром 30 июля ВС РФ 14 раз обстреляли регион из артиллерии, РСЗО и минометов. Всего прозвучало 83 взрыва.

"Обстреляно 12 населенных пунктов в шести территориальных громадах: Краснопольской, Хотинской, Шалыгинской, Середино-Будской, Глуховской, Путивльской", — рассказали в ОВА.

Напомним, что ВСУ недавно передали российский танк Т-80, из которого оккупанты обстреляли больницу в Тростянце во время оккупации.

Фокус ранее писал, как бывший митрополит Роменской епархии УПЦ (МП) Сумской области Алексей Масленников сбежал в Россию и вместе с РПЦ благословлял захватчиков.