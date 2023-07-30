"На защиту интересов РФ": россияне хотят легализовать преступления в оккупации, — ЦНС

По данным подполья, на захваченных территориях отменят наказание за мародерство, захват помещений и другие преступления оккупантов.

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Россияне, проживающие на временно оккупированных территориях Украины, выступают за возможность легализации преступлений, совершенных до 30 сентября 2022 года. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

По заявлению ведомства, план Кремля предполагает, что все преступления, совершенные россиянами на временно оккупированных территориях Украины до 30 сентября 2022 года, не будут признаны неправомерными.

"Согласно плану Кремля все преступления на ВОТ, которые совершались до 30 сентября 2022 года, не будут признаны преступными, если "они были направлены на защиту интересов России или субъектов". То есть, россияне планируют легализовать мародерство, захват помещений и другие преступления окупантов", — отметили в ведомстве.

Напомним, что в мае на временно оккупированную территорию Запорожской области были переброшены "кадыровцы". После их прибытия местные жители стали массово жаловаться на грабежи "бесхозных" офисов и магазинов. Похищенное имущество "кадыровцы" вывозят на территорию РФ. Данная практика уже стала систематической, а оккупационная "полиция" отказывается реагировать на данные случаи.

Кроме того, в оккупированных ВС РФ городах Украины фиксируют вывоз зерна на территорию России, а раньше захватчики уничтожили все продуктовые склады в Северодонецке. Кроме того, российские войска разбомбили современный элеватор для хранения зерновых культур в Рубежном Луганской области.