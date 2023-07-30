"Штурмы очень кровавые": Маруся Зверобой показала момент своего ранения под Бахмутом (видео)

По словам военной, ВСУ крайне не хватает боевой авиации и артиллерии, чтобы противостоять противнику, поэтому часто выходы из позиций заканчиваются трагично.

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Известный украинский волонтер и военная Маруся Зверобой несколько недель назад получила серьезное ранение в боях за Бахмут. Спустя время она решила показать видео со своей камеры в момент, когда произошел несчастный случай и поделилась новыми подробностями. Публикация появилась на ее странице в социальной сети Facebook 28 июля.

По ее словам, перед военными часто стоит задача дойти до позиции, выйти с нее и еще поработать там. Все это значительно усложняется тем, что украинские войска не имеют преимущества в боевой авиации и артиллерии, поэтому бои становятся ожесточеннее.

"Сейчас продолжаются тяжелейшие бои за высоты вблизи Бахмута. Оккупанты бросают туда свою спецуру, чтобы удержаться. Штурмы там очень кровавые. И подходы к уже отвоеванным нами позициям обстреливаются ор**ми со всей пролетарской ненавистью. Недостатка в снарядах у врага не наблюдается", — говорится в сообщении.

В предыдущий выход Маруси Зверобой все прошло относительно спокойно. Периодически их с побратимами накрывала артиллерия противника и танк, однако обошлось без последствий. На следующий день ситуация изменилась кардинально.

Группа, которую они меняли, не успела предупредить, что российские оккупанты массово обстреливают позиции.

"Как только уехала наша тачка, ей вслед прилетел снаряд, один, потом другой. Мы были неслабо упакованы для работы, держали дистанцию между собой. Но сверху висела враждебная птичка, корректировавшая арту. За мной упал снаряд возле Димона, оглушил его, обломками резнул по плечу. Старший группы скомандовал Димону быстро рвануть вперед группы, а уже через несколько минут снаряд упал возле меня. Почувствовался удар в колено и глухая боль", — вспоминает военная.

Ближайший окоп находился в 500 метрах от бойцов, но деваться было некуда и они попытались добраться до него. По дороге продолжали падать снаряды, которые глушили украинских военных, однако они все же добрались в окоп, где было относительно безопасно.

Ранение не зацепило артерии Маруси Зверобой, лишь в колене остался обломок. Его было видно, когда она обрабатывала рану в укрытии.

В результате, после помощи медиков вся группа вернулась живой и практически целой, однако в окопе Маруся Зверобой почувствовала, как не хватает ВСУ крупнокалиберной подмоги и дронов.

"Ибо как-то чувство, что мы обороняемся… не благодаря, а вопреки…", — говорится в публикации.

Напомним, 30 июля сообщалось, что ВСУ столкнулись с проблемами при освобождении Старомайорского в Донецкой области. Россияне усыпали свою линию обороны минными полями, что затрудняет работу украинских защитников.