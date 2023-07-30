"Штурми дуже криваві": Маруся Звіробій показала момент свого поранення під Бахмутом (відео)

За словами військової, ЗСУ вкрай не вистачає бойової авіації та артилерії, щоб протистояти противнику, тому часто виходи з позицій закінчуються трагічно.

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Відома українська волонтерка і військова Маруся Звіробій кілька тижнів тому дістала серйозне поранення в боях за Бахмут. Через деякий час вона вирішила показати відео зі своєї камери в момент, коли стався нещасний випадок і поділилася новими подробицями. Публікація з'явилася на її сторінці в соціальній мережі Facebook 28 липня.

За її словами, перед військовими часто стоїть завдання дійти до позиції, вийти з неї і ще попрацювати там. Усе це значно ускладнюється тим, що українські війська не мають переваги в бойовій авіації та артилерії, тому бої стають запеклішими.

"Зараз тривають важкі бої за висоти поблизу Бахмута. Окупанти кидають туди свою спецуру, щоб утриматися. Штурми там дуже криваві. І підходи до вже відвойованих нами позицій обстрілюють ор**ми з усією пролетарською ненавистю. Нестачі у снарядах у ворога не спостерігається", — йдеться в повідомленні.

У попередній вихід Марусі Звіробій усе пройшло відносно спокійно. Періодично їх із побратимами накривала артилерія противника і танк, проте обійшлося без наслідків. Наступного дня ситуація змінилася кардинально.

Група, яку вони змінювали, не встигла попередити, що російські окупанти масово обстрілюють позиції.

"Щойно поїхала наша тачка, як їй услід прилетів снаряд, один, потім інший. Ми були неслабо упаковані для роботи, тримали дистанцію між собою. Але зверху висіла ворожа пташка, яка коригувала арту. За мною впав снаряд біля Дімона, оглушив його, уламками різнув по плечу. Старший групи скомандував Дімону швидко рвонути вперед групи, а вже за кілька хвилин снаряд упав біля мене. Відчувся удар у коліно і глухий біль", — згадує військова.

Найближчий окоп знаходився за 500 метрів від бійців, але діватися було нікуди і вони спробували дістатися до нього. Дорогою продовжували падати снаряди, які глушили українських військових, проте вони все ж таки дісталися до окопу, де було відносно безпечно.

Поранення не зачепило артерії Марусі Звіробій, лише в коліні залишився уламок. Його було видно, коли вона обробляла рану в укритті.

У результаті, після допомоги медиків уся група повернулася живою і практично цілою, проте в окопі Маруся Звіробій відчула, як бракує ЗСУ великокаліберної підмоги і дронів.

"Бо якось відчуття, що ми обороняємося... не завдяки, а всупереч...", — йдеться в публікації.

Нагадаємо, 30 липня повідомлялося, що ЗСУ зіткнулися з проблемами під час звільнення Старомайорського в Донецькій області. Росіяни усипали свою лінію оборони мінними полями, що ускладнює роботу українських захисників.