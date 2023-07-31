РФ нелегально мобилизовала около 60 тысяч мужчин на оккупированных территориях, — ГУР (видео)

По данным разведчиков, российские захватчики отлавливают людей на улице и принудительно отправляют на передовую.

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С начала 2022 года на оккупированных территориях Украины было принудительно призвано в армию от 55 до 60 тысяч человек, таким образом дополнив ряды вооруженных сил государства-агрессора.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Черняк для программы "Донбасс Реалии".

"Это насильственная мобилизация: оккупанты ловили людей на улице, они приходили на те немногочисленные предприятия, которые еще работали, и принудительно забирали людей — просто переодевали и отправляли на фронт. Обещали, мол, будете на второй, на третьей линии, а на самом деле люди попадали на передовую ", — сказал представитель военной разведки Украины.

Россия также проводит мобилизацию студентов с оккупированных украинских территорий, отправляя их на военную службу.

"Человек утром пошел на занятия и через два дня он уже воюет. Собственно говоря, Россия не считает жителей Донетчины и Луганщины людьми, поэтому оккупантам абсолютно все равно, законы не действуют. Единственная реальная возможность [выжить] — сразу, при первой же возможности сдаться в плен", — отметил Черняк.

Напомним, что основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что всеобщая мобилизация неизбежна. По его словам, преимущество от мобилизации в приграничных регионах РФ состоит в том, что мобилизованные будут воевать недалеко от дома.

Также сообщалось, что принудительная мобилизация "убила" дисциплину в российских войсках. Более 1000 судебных дел было заведено с января.