"Никогда не забудем": полк Кастуся Калиновского потерял в Украине еще 4 военных (фото)

Представители формирования из Беларуси отмечают, что несмотря на всю боль, они продолжат бороться за независимость двух стран и победят "кровавую империю".

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В Украине в ходе полномасштабной войны погибло еще четверо бойцов полка Кастуся Калиновского. Об этом сообщает пресс-служба формирования в Telegram-канале 31 июля.

Отмечается, что потери понесли батальоны "Литвин" и "Волат". Все мужчины выступили против российской агрессии, и принялись защищать страну с первых дней вторжения.

"Четверо наших героев погибли. Мы поддерживаем связь с родными и близкими погибших. Позывные и особенно имена бойцов не разглашаются для безопасности родных", — сообщает пресс-служба полка из Беларуси.

Батальон "Волат" потерял одного своего бойца, а оставшиеся трое погибших были уже из батальона "Литвин" и эффективно боролись с российскими оккупантами.

Полк Калиновского выразил свои соболезнования и было отмечено, что они скорбят вместе со всем белорусским народом, который снова столкнулся с жертвой.

В боях за Украину погибло еще четверо военных из Беларуси Фото: Telegram

"С жертвой в войне за независимость Украины и Беларуси. Мы никогда не забудем наших собратьев и, несмотря ни на что, продолжаем путь к победе над кровавой империей. Рано или поздно имена погибших с гордостью прозвучат в родной Беларуси! Они будут звучать и в названиях улиц, и в учебниках истории, и в песнях родного народа", – говорится в сообщении.

Напомним, 29 июля сообщалось, что в Житомире переименовали улицу Белорусскую в честь полка им. Кастуся Калиновского. Житомирские депутаты решили отдать дань уважения белорусским добровольцам, которые воюют против захватчиков на стороне Киева. Улица, которую решили переименовать, находится на севере города.