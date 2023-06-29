В Житомире переименовали улицу Белорусскую в честь полка им. Кастуся Калиновского

Житомирские депутаты решили отдать дань уважения белорусским добровольцам, которые воюют против захватчиков на стороне Киева. Улица, которую решили переименовать, находится на севере города.

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29 июня депутаты Житомирского горсовета приняли решение избавиться от улицы Белорусской. Вместо нее появится улица в честь полка имени Кастуся Калиновского, в котором этнические белорусы-добровольцы воюют на стороне Украины. О событии сообщил корреспондент"Суспільного".

Решение о переименовании приняли во время 31-й сессии городского совета, рассказал корреспондент, который присутствовал на заседании. Бойцы полка с первых дней войны на стороне Украины против российских оккупантов, участвовали в обороне Бахмута в Донецкой области — такие аргументы назвал городской голова Сергей Сухомлин.

Пока депутаты принимали решение в зале присутствовали представители полка им. Калиновского. Двое военных развернули флаг своего подразделения и заявили, что собратья "оценили" инициативу местных властей Житомира.

Бойцы Полка Калиновского — в Житомире (фото: "Суспільне")

Отметим, улица Белорусская расположена на северной окраине Житомира. Ее ориентировочная длина — около 500 м.

Житомир — месторасположение улицы Белорусской

На портале "Суспільного" также опубликовали фотографию, сделанную на улице, которую решили переименовать. На фотографии — район с частной застройкой и отсутствием тротуара.

Как выглядит улица Белорусская

Отметим, полк имени Кастуся Калиновского сформировался в 2022 году и уже в первые дни своего существования встал на защиту Киева. При этом еще до российского вторжения добровольцы из Беларуси воевали на востоке в составе тактической группы.

Сейчас ориентировочная численность полка — от 1 тысячи до 1,5 тысячи человек.

23 июня в Telegram-канале подразделения опубликовали видео боя, в котором белорусы участвовали вместе с 3 отдельной штурмовой бригадой (ОШБр) ВСУ. Россияне штурмовали украинские позиции, между тем белорусы вместе с украинцами эти штурмы отбили. Возможное место событий — Бахмутский отрезок фронта: именно оттуда 3 бригада отчитывается об успехах.

Полк Калиновского отражает штурм армии РФ под Бахмутом

Напоминаем, в течение последних двух дней в обществе обсуждают решение Нацкомиссии, согласно которому предлагают переименовать почти полторы тысячи населенных пунктов.

Одним из городов, который предлагают переименовать, оказалось Запорожье — языковеды объяснили, какие замечания имеют к названию этого города.

Между тем министр образования Оксен Лисовой считает, что решение Нацкомиссии скандальное и его нужно отменить.