У Житомирі перейменували вулицю Білоруську на честь полку ім. Кастуся Калиновського

Житомирські депутати вирішили віддати шану білоруським добровольцям, які воюють проти загарбників на стороні Києва. Вулиця, яку вирішили перейменувати, знаходиться на півночі міста.

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29 червня депутати Житомирської міськради прийняли рішення позбутись вулиці Білоруської. Замість неї з'явиться вулиця на честь полку імені Кастуся Калиновського, у якому етнічні білоруси-добровольці воюють на стороні України. Про подію повідомив кореспондент "Суспільного".

Рішення щодо перейменування прийняли під час 31-ої сесії міської ради, розповів кореспондент, який був присутній на засіданні. Бійці полку з перших днів війни на боці України проти російських окупантів, брали участь в обороні Бахмуту на Донеччині — такі аргументи назвав міський голова Сергій Сухомлин.

Поки депутати приймали рішення у залі були присутні представники полку ім. Калиновського. Двоє військових розгорнули прапор свого підрозділу і заявили, що побратими "оцінили" ініціативу місцевої влади Житомира.

Бійці Полку Калиновського - у Житомирі (фото: "Суспільне")

Зазначимо, вулиця Білоруська розташована на північній околиці Житомира. Її орієнтовна довжина — близько 500 м.

Житомир - місцерозташування вулиці Білоруської

На порталі "Суспільного" також опублікували світлину, зроблену на вулиці, яку вирішили перейменувати. На світлині — район з приватною забудовою і відсутністю тротуару.

Як виглядає вулиця Білоруська

Зазначимо, полк імені Кастуся Калиновського сформувався у 2022 році і вже у перші дні свого існування встав на захист Києва. При цьому ще до російського вторгнення добровольці з Білорусі воювали на сході у складі тактичної групи.

Наразі орієнтовна чисельність полку — від 1 тисячі до 1,5 тисячі осіб.

23 червня у Telegram-каналі підрозділу опублікували відео бою, у якому білоруси брали участь разом з 3 окрема штурмовою бригадою (ОШБр) ЗСУ. Росіяни штурмували українські позиції, між тим білоруси разом з українцями ці штурми відбили. Можливе місце подій — Бахмутський відтинок фронту: саме звідти 3 бригада звітує про успіхи.

Полк Калиновського відбиває штурм армії РФ під Бахмутом

Нагадуємо, протягом останніх двох днів у суспільстві обговорюють рішення Нацкомісії, згідно з яким пропонують перейменувати майже півтори тисячі населених пунктів.

Одним з міст, яке пропонують перейменувати, виявилось Запоріжжя — мовознавці пояснили, які зауваження мають до назви цього міста.

Між тим міністр освіти Оксен Лісовий вважає, що рішення Нацкомісії скандальне і його потрібно скасувати.