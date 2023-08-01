Выдумывали "командировки": депутатов Киевсовета обвиняют в уклонении от службы (фото)

По версии следствия, народные избранники числились в одной из частей ТрО. Чтобы избежать службы, они придумывали себе командировки, но при этом получали денежное довольствие за прохождение службы, однако в воинской части не появлялись.

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Государственное бюро расследований (ГБР) совместно с прокурорами Специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона предъявило подозрения четырем военнослужащим из одной из воинских частей Территориальной обороны (ТрО), трое из которых являются депутатами Киевского городского совета, по делу об уклонении от воинской службы. Об этом 1 августа сообщили в пресс-службе ГБР.

По версии следствия, служащие, включая троих депутатов столичного совета и помощника еще одного депутата, в течение года не являлись на воинскую службу. Они "организовали" для себя вымышленные командировки в Киевскую военную государственную администрацию. При этом они получали денежное вознаграждение из воинской части, где предположительно должны были служить.

Фото: ГБР Фото: ГБР

Военнослужащим предъявляют обвинение в уклонении от исполнения обязанностей военной службы, совершенной группой лиц по предварительному сговору (ч. 4 ст. 409, ч. 2 ст. 28 Уголовного кодекса). В соответствии с законодательством, за такие преступления возможно наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

В настоящее время следствие инициирует ходатайство о содержании подозреваемых под стражей. Расследование продолжается, а также устанавливаются другие лица, причастные к этому уголовному правонарушению.

Напомним, 1 августа сообщалось, что в Черкасской области администраторы Telegram-каналов, в которых информировали о местах раздачи повесток, получили по 5 лет тюрьмы.

Напомним также, 13 марта стало известно, что депутат из Одесской области и еще 80 служащих территориальной обороны отказались выполнить приказ отправиться на фронт. По данным ряда СМИ, речь идет о депутате Раздельнянского городского совета от запрещенной партии ОПЗЖ Владимире Нестерове.