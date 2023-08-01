"Москва привыкает к полноценной войне": у Зеленского отреагировали на атаки БПЛА по РФ

По словам советника главы ОП Михаила Подоляка, в ближайшее время громких событий на территории РФ будет становиться все больше и война окончательно перейдет на территорию её "авторов".

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Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк высказался об атаке БПЛА по центру Москвы, которая стала уже второй за последние несколько дней. Война пришла на территорию РФ. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Twitter 1 августа.

По словам Михаила Подоляка, россиянам нужно смириться с происходящими вещами, ведь с каждым днем количество ЧП лишь увеличивается.

"Москва ускорено привыкает к полноценной войне, которая скоро окончательно перейдет на территорию "авторов войны", чтобы собрать с них все долги. Все, что дальше будет происходить в Российской Федерации, — объективный исторический процесс", — говорится в сообщении.

Отдельно Михаил Подоляк отметил, что Россию вскоре может ждать еще больше неустановленных дронов, больше развалов, гражданских конфликтов и еще больше вовлеченности в войну.

Атака на Москву 1 августа: подробности

1 августа в РФ прозвучали новые взрывы. Оказалось, что это была атака БПЛА на "Москву-Сити". Взрывы прозвучали в том же здании, что и несколькими днями ранее. По данным МЧС России, в результате атаки беспилотников по Москве в башне "IQ-квартала" было разбито стекло на площади в 150 квадратных метров.

Журналисты The Washington Post отметили, что такие события могут свидетельствовать о том, что способность РФ вести войну дальше снижается. Атаки по Москве могут лишь усугубить шаткое состояние российского командования и побудить новые конфликты.

Напомним, 1 августа военный аналитик отметил, что российская ПВО оказалась слабым местом для режима Путина, ведь в опасности оказалась даже столица. Взрывы недалеко от Кремля негативно сказываются на имидже президента.