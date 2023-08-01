Спасли черви: боец ВСУ, которого считали мертвым, через несколько дней пришел к своим (видео)

Мужчина получил тяжелое ранение во время вражеского обстрела. Он помнит, что его трясли и пытались привести в чувство, а когда пришел в себя — в окопе уже никого не было.

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Украинский защитник, которого считали мертвым после ранения, выжил и после многодневного блуждания лесами пришел к своим. Сейчас мужчина проходит курс лечения в Волынской области. Историю бойца рассказывает 12 канал.

Уроженец Луганщины, украинский защитник Николай сейчас лечится на Волыни. Ранение мужчина получил в районе города Орехов. В конце весны его с собратьями отправили для подкрепления одного из украинских подразделений. По словам Николая, они не ожидали увидеть всего трех бойцов на позиции.

"Мы приехали на позицию, там оказалось всего три человека из 24-й бригады", — говорит Николай.

Российские оккупанты атаковали позиции ВСУ, и Николай получил ранения.

"Они сыпанули на нас подствольниками. Из подствольника меня ударило куском земли по ключице. Я присел, мне трудно было дышать. Ко мне Док подскочил, сказал, сломана ключица", — рассказывает защитник.

Дальше Николай мало что помнит, вспоминает, его трясли — пытались привести в чувство. Когда мужчина пришел в себя, в окопе уже никого не было. Побратимы были уверены, что Николай мертв, и в суматохе под обстрелами оставили его на позиции.

Двое с половиной суток мужчина ползал в лесу, чтобы разыскать кого-то, а над головой постоянно кружил вражеский дрон.

По телу мужчины ползали мухи. Из-за того, что раны были необработанные, в них завелись черви. Как оказалось, они и помогли Николаю выжить — остановили кровь и прочистили раны от омертвевшей кожи.

"Ладонь у меня отказывает, раз и повисла. Я подумал, что черви перегрызли. Я затягивал, но мухи все равно пролазили и лупили этих опарышей, меня это раздражало. Все чешется, болит", — рассказывает боец.

Блуждая по лесу, он таки наткнулся на окоп украинских защитников. Его сразу отправили сантранспортом в Дружковку, затем в Днепр, а дальше в Луцк. Позади у военнослужащего уже 5 операций.

Николай рассказывает, что связи со своей семьей нет — его жену и дочь обманом вывезли в Россию. Последний раз, когда он разговаривал с дочерью, она сказала, что переживает за него, но не может с ним общаться, потому что для них это опасно. Мужчина верит, что Украина победит, а его родные вернутся домой.

Напомним, что ВС РФ предприняли попытку вернуть Старомайорское 29 июля, но операция оказалась неудачной. Личный состав врага дошел до южной части села и был остановлен. Впоследствии захватчики спасались бегством.

Ранее сообщалось, что артиллерия десантно-штурмовых войск ВСУ уничтожила минометный расчет российских захватчиков, который помешал наступающим силам.