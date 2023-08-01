Урятували хробаки: боєць ЗСУ, якого вважали мертвим, через кілька днів прийшов до своїх (відео)

Чоловік отримав важке поранення під час ворожого обстрілу. Він пам'ятає, що його трясли та намагалися привести до тями, а коли опритомнів, в окопі вже нікого не було.

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Український захисник, якого вважали мертвим після поранення, вижив і після кількаденного блукання в лісах прийшов до своїх. Зараз чоловік проходить курс лікування у Волинській області. Історію бійця розповідає "12 канал".

Уродженець Луганщини, український захисник Микола зараз лікується на Волині. Поранення чоловік отримав у районі міста Оріхів. Наприкінці весни його з побратимами відправили для підкріплення одного з українських підрозділів. За словами Миколи, вони не очікували побачити всього трьох бійців на позиції.

"Ми приїхали на позицію, там виявилося усього троє людей із 24-ї бригади", — говорить Микола.

Російські окупанти атакували позиції ЗСУ, і Микола отримав поранення.

"Вони сипнули на нас підствольниками. Із підствольника мене вдарило шматком землі по ключиці. Я присів, мені важко було дихати. До мене Док підскочив, сказав, зламана ключиця", — розповідає захисник.

Далі Микола мало що пам'ятає, пригадує, його трясли — намагалися привести до тями. Коли чоловік отямився, в окопі вже нікого не було. Побратими були впевнені, що Микола мертвий, і в метушні під обстрілами залишили його на позиції.

Дві з половниною доби чоловік повзав у лісі, аби розшукати когось, а над головою постійно кружляв ворожий дрон.

По тілу чоловіка повзали мухи. Через те, що рани були необроблені, у них завелися хробаки. Як виявилося, вони й допомогли Миколі вижити — зупинили кров і прочистили рани від омертвілої шкіри.

"Долоня в мене відмовляє, раз — і повисла. Я подумав, що хробаки перегризли. Я затягував, але мухи все одно пролазили та лупили цих опаришів, мене це дратувало. Все чешеться, болить", — розповідає боєць.

Блукаючи в лісі, він таки натрапив на окоп українських захисників. Його одразу відправили на сантранспорті в Дружківку, потім у Дніпро, а далі в Луцьк. Позаду у військовослужбовця вже 5 операцій.

Микола розповідає, що зв'язку зі своєю родиною не має — його дружину й доньку обманом вивезли в Росію. Останній раз, коли він розмовляв із донькою, вона сказала, що хвилюється за нього, але не може з ним спілкуватися, бо для них це небезпечно. Чоловік вірить, що Україна переможе, а його рідні повернуться додому.

Нагадаємо, що ЗС РФ зробили спробу повернути Старомайорське 29 липня, але операція виявилася невдалою. Особовий склад ворога дійшов до південної частини села та був зупинений. Згодом загарбники рятувалися втечею.

Раніше повідомлялося, що артилерія десантно-штурмових військ ЗСУ знищила мінометний розрахунок російських загарбників, який завадив силам, що наступали.