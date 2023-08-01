Розбито дві групи: росіяни намагалися повернути Старомайорське, — DeepState (відео)

Окупаційні війська спробували пробитися і повернути нещодавно звільнене село на Донеччині, але їх плани провалилися. Одна з груп форсувала річку.

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Російські війська зробили спробу повернути Старомайорське 29 липня, але операція виявилася невдалою. Аналітики DeepState у Telegram опублікували відео, яке їм надала 35 окрема бригада морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Остроградського.

Можна побачити, як окупанти відступають від населеного пункту. Натомість російські пропагандисти відзвітували про нібито повернення населеного пункту під контроль загарбників.

У повідомленні йдеться про те, що російські війська спробували двома групами пробитися і повернути Старомайорське 29 липня, але спроба провалилася. Особовий склад ворога дійшов до південної частини села і був зупинений. Згодом загарбники рятувалися втечею. Ще одна група атакувала з Урожайного, форсуючи річку.

Контрнаступ ЗСУ: бої за Старомайорське

Підрозділи ЗСУ 27 липня звільнили село Старомайорське. Деокупацію здійснили бійці двох підрозділів: 35 бригади та батальйону Тероборони "Арей".

Українські захисники вибили противника з населеного пункту Старомайорське, проте росіяни не полишають спроб повернути втрачені позиції. Бійці батальйону "Арей" розповіли, що противник не змінив тактику — спершу йде кілька хвиль атак підрозділів "Шторм Z" для виявлення українських позицій, потім ідуть у бій більш навчені та краще екіпіровані солдати. Окупанти раптово покинули ті руїни, де вони оборонялися, але потім двічі намагалися відбити Старомайорське невеликими групами військ.

Старомайорське Фото: deepstate

Нагадаємо, 1 серпня Сили оборони за добу знищили 22 одиниці техніки російських військ на Таврійському напрямку. ЗСУ, зокрема, ліквідували 7 артилерійських систем та мінометів, а також один засіб ППО окупантів.