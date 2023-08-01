"Нарушение законов и обычаев войны": СБУ сообщила о подозрении российскому комбату

Следователи установили причастность командира армии РФ к пыткам украинского военнопленного. Уже известны ориентировочные места его пребывания и круг контактных лиц.

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Служба безопасности Украины собрала доказательную базу на еще одного военного армии РФ, который совершал военные преступления во время временной оккупации Черниговской области. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

По данным следствия, командир батальона 74-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ майор Данило Коблик в марте 2022 года командовал подразделением, которое участвовало в захвате поселка Лукашевка Черниговской области. На территории этого населенного пункта враг взял в плен украинского военного, а также похитили трех местных мирных жителей. Их заключили в одном из захваченных гаражей, где захватчики обустроили застенок.

Правоохранители установили, что Коблик лично "допрашивал" украинского военнопленного, применяя к нему жестокие пытки, пытаясь "выбить" из украинца разведданные о Силах обороны на территории данного региона. Не получив никакой информации, майор армии РФ расстрелял украинского воина из автоматического оружия.

"После этого Коблик начал пытать других заключенных. Во время совершения пыток он периодически осуществлял выстрелы из автомата над их головами", — говорится в сообщении СБУ.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили военному преступнику о подозрении по ч. 1, ч. 2 ст. 438 УКУ (нарушение законов и обычаев войны).

Правоохранители владеют информацией, что Данило Коблик скрывается от правосудия на территории России и временно захваченной части Украины. Служба безопасности проводит необходимые мероприятия для привлечения его к ответственности.

Кроме того, СБУ в Запорожье задержала преподавателя училища, который был корректировщиком в ВС РФ. Преподаватель информатики высшего профессионального училища пошел на сотрудничество с врагом в июле 2023 года. СБУ его задержала при попытке передачи разведданных.

Напомним, 28 июля Фокус сообщал о задержании агента ФСБ, который собирал информацию о боевых позициях украинской противовоздушной обороны, местах базирования подразделений ВСУ и теробороны. Ему грозит пожизненное заключение.