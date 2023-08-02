Воздушные силы интегрировали на Ми-24 американские неуправляемые ракеты Hydra 70 (фото)

На советский вертолет смогли интегрировать американскую пусковую установку М261, что позволило вести стрельбу ракетами Hydra.

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На вертолетах Ми-24, которые передали Украине из Чехии используются американские неуправляемые ракеты Hydra 70. Об этом сообщает The War Zone.

Украинские Воздушные силы используют вертолеты Ми-24, которые были переданы из Чехии. Сейчас на видео появились авиаснаряды, которые используют военные. Оказалось, что на вертолеты установили пусковую установку М261 для неуправляемых ракет Hydra 70.

Пока неизвестно, нужны ли были еще какие-то модификации для того, чтобы интегрировать пусковую установку или ракеты. Также неизвестно, способны ли другие вертолеты Ми-8 и Ми-17 использовать западные ракеты.

Hydra — это модульный боеприпас, который может иметь различные боевые части. Авторы отмечают, что на видео скорее всего попал фугасный боеприпас. Сейчас Соединенные Штаты передали Украине более 7 тысяч авиационных ракет. Также существуют боевые части с металлическими дротиками и бронетанковые. Однако неизвестно, получали ли их ВСУ.

Автор считает, что факт поставки Украине неуправляемых ракет является отражением того, что сокращают запасы аналогичных советских неуправляемых ракет. Поэтому американские боеприпасы помогут украинской армии во время контрнаступательных действий.

Напомним, 18 июля десантники показали боевую работу ударного вертолета Ми-24.

9 июля издание The Wall Street Journal сообщило, что Польша тайно отдала Украине 10 советских вертолетов.