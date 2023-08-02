"Присвоил 10 миллионов гривен": СБУ задержала военного бухгалтера (фото)

По данным следствия, бухгалтер присвоил деньги из зарплатного фонда морпехов. Подозреваемый, используя схему, приобрел авто премиум класса Audi Q7.

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Военная контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила масштабную схему хищения бюджетных средств, которую организовал бухгалтер воинской части в Одесской области, сообщает пресс-служба СБУ.

По данным следствия, бухгалтер финансово-экономического подразделения отдельного батальона морской пехоты ВСУ средства, которые он начислял как зарплату и премию, переводил на счета своих знакомых, которые вообще не проходят службу в Вооруженных Силах Украины.

Таким образом чиновник обогащался: "благодаря схеме" фигурант приобрел авто премиум класса Audi Q7. Следствием установлено хищение более 10 млн бюджетных гривен.

По информации правоохранителей, для реализации сделки он вносил недостоверную информацию в ведомости зарплат и премий личного состава воинской части. Затем подавал в областное управление Госказначейства фальсифицированные данные.

"Чтобы получить доступ к специальным бухгалтерским программам, злоумышленник использовал электронный ключ, который безосновательно получил от начальника финансово-экономической службы батальона", — говорится в сообщении СБУ.

У подозреваемого были проведены обыски по месту работы и жительства, обнаружены ценные гаджеты и бытовая техника, которые он приобрел за украденные деньги и боевая граната РГО.

СБУ задержала военного бухгалтера Фото: СБУ

2,5 млн присвоенных гривен, которые были обнаружены на банковских карточках его знакомых, он якобы предоставил в долг.

Бухгалтеру сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 191 УКУ (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). Ему грозит до 8 лет тюрьмы.

Напомним, СБУ ликвидировала преступную схему в Одессе. Один из фигурантов требовал у подрядчиков до 20 процентов средств от общей суммы договора и в целом незаконно обогатился на более 400 тысяч гривен. Двум подозреваемым по этому делу грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.

Кроме того, Фокус писал, что в Днепропетровской области военком заработал 350 тысяч долларов США за время полномасштабного вторжения России. Подозреваемый за полтора года успел оформить на отца несколько автомобилей и две квартиры на территории города Днепра, а также предприятие на другого члена семьи.