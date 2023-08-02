Фото бойца ЧВК "Вагнер" на границе с Польшей оказалось фейком, — соцсети (фото)

В российских провоенных Telegram-каналах начали шутить о том, что наемники собрались сходить на экскурсию в один из польских городов, но опубликованный снимок оказался поддельным.

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В Telegram-канале "Оркестр Вагнера" появилась фотография якобы бойца ЧВК "Вагнер" рядом с границей Беларуси и Польши. Кадр опубликован был опубликован сети 2 августа.

На опубликованном кадре можно увидеть мужчину в военной форме, который стоит возле польского знака на границе, что является открытой провокацией со стороны наемников.

У военнослужащего видно лишь глаза и на плече виднеется шеврон ЧВК "Вагнер" с российским флагом.

"Вагнеровцы" между собой шушукаются: на экскурсию в Жешув сходим", — цитируют пропагандисты политика из Беларуси Александра Лукашенко.

Российские пропагандисты решились на очередную провокацию с ЧВК "Вагнер" в Беларуси Фото: Скриншот Российские пропагандисты решились на очередную провокацию с ЧВК "Вагнер" в Беларуси Фото: Telegram

Позже в российском Telegram-канале "Топор Live" признали, что это фотошоп и в сети появилось оригинальное изображение. На нем предположительно уже польский военный рядом с границей своей страны. Вместо шеврона ЧВК "Вагнер" там уже виден другой, а российский флаг оказался польским.

Российские пропагандисты решились на очередную провокацию с ЧВК "Вагнер" в Беларуси Фото: Скриншот Российские пропагандисты решились на очередную провокацию с ЧВК "Вагнер" в Беларуси Фото: Telegram

Экс-командир "Азова", майор ВСУ Максим Жорин в своем Telegram-канале также отреагировал на провокацию со стороны россиян. Он убежден, что все фейковые акции ЧВК "Вагнер" касаемо Польши являются спланированной работой по дестабилизации в странах Запада и пока что наемники дальше не зайдут.

"Уверен, что в ближайшее время "Вагнер" не будет нападать ни на Польшу, ни на Украину с территории Беларуси. Но схожими провокациями они проверяют наших европейских партнеров на наличие сил для противостояния. И на наличие яиц", — говорится в сообщении.

Российские пропагандисты устроили провокацию с ЧВК "Вагнер" на границе с Польшей Фото: Скриншот

Напомним, 2 августа сообщалось, что СМИ показали спутниковое фото лагеря "вагнеровцев" в Беларуси. Там продолжаются строительные работы и расположен лагерь недалеко от города Осиповичи. Там зафиксировали многочисленные укрепления и землянки, а также автомобили и микроавтобусы УАЗ, бульдозеры.