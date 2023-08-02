Фото бійця ПВК "Вагнер" на кордоні з Польщею виявилося фейком, — соцмережі (фото)

У російських провоєнних Telegram-каналах почали жартувати про те, що найманці зібралися сходити на екскурсію в одне з польських міст, але опублікований знімок виявився підробленим.

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У Telegram-каналі "Оркестр Вагнера" з'явилася фотографія нібито бійця ПВК "Вагнер" поруч із кордоном Білорусі та Польщі. Кадр опубліковано було опубліковано в мережі 2 серпня.

На опублікованому кадрі можна побачити чоловіка у військовій формі, який стоїть біля польського знака на кордоні, що є відкритою провокацією з боку найманців.

У військовослужбовця видно лише очі і на плечі видніється шеврон ПВК "Вагнер" з російським прапором.

"Вагнерівці" між собою перешіптуються: на екскурсію в Жешув сходимо", — цитують пропагандисти політика з Білорусі Олександра Лукашенка.

Російські пропагандисти зважилися на чергову провокацію з ПВК "Вагнер" у Білорусі Фото: Скриншот Російські пропагандисти зважилися на чергову провокацію з ПВК "Вагнер" у Білорусі Фото: Telegram

Пізніше в російському Telegram-каналі "Топор Live" визнали, що це фотошоп і в мережі з'явилося оригінальне зображення. На ньому, імовірно, вже польський військовий поруч із кордоном своєї країни. Замість шеврона ПВК "Вагнер" там уже видно інший, а російський прапор виявився польським.

Російські пропагандисти зважилися на чергову провокацію з ПВК "Вагнер" у Білорусі Фото: Скриншот Російські пропагандисти зважилися на чергову провокацію з ПВК "Вагнер" у Білорусі Фото: Telegram

Екскомандир "Азова", майор ЗСУ Максим Жорін у своєму Telegram-каналі також відреагував на провокацію з боку росіян. Він переконаний, що всі фейкові акції ПВК "Вагнер" стосовно Польщі є спланованою роботою з дестабілізації в країнах Заходу і поки що найманці далі не зайдуть.

"Упевнений, що найближчим часом "Вагнер" не нападатиме ні на Польщу, ні на Україну з території Білорусі. Але схожими провокаціями вони перевіряють наших європейських партнерів на наявність сил для протистояння. І на наявність яєць", — ідеться в повідомленні.

Російські пропагандисти влаштували провокацію з ПВК "Вагнер" на кордоні з Польщею Фото: Скриншот

Нагадаємо, 2 серпня повідомлялося, що ЗМІ показали супутникове фото табору "вагнерівців" у Білорусі. Там тривають будівельні роботи і розташований табір недалеко від міста Осиповичі. Там зафіксували численні укріплення та землянки, а також автомобілі та мікроавтобуси УАЗ, бульдозери.