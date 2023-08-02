Пытки и сексуальное насилие: ВС РФ издеваются над украинцами на захваченных территориях, — СМИ

По словам журналистов, эксперты проанализировали 320 дел и показания свидетелей в 35 населенных пунктах Херсонской области. В проверенных 43% жертв прямо упомянули практику пыток со стороны оккупантов

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Большое количество украинцев, которых оккупанты удерживали в плену в Херсоне до прихода ВСУ, заявили о пытках и сексуальном насилии со стороны россиян. Об этом сообщили эксперты из мобильной группы правосудия Global Rights Compliance, 2 августа написало издание Euractiv.

Издание пишет, что эксперты работали с украинскими прокурорами, которые расследуют военные преступления ВС РФ в Херсонской области.

По словам журналистов, в Украине расследуют более 97 000 сообщений о военных преступлениях и предъявили обвинения 220 подозреваемым в национальных судах. Кремль последовательно отвергает обвинения в военных преступлениях.

В последнем отчете мобильной группы правосудия говорится, что эксперты проанализировали 320 дел и показания свидетелей в 35 населенных пунктах Херсонской области. В проверенных 43% жертв прямо упомянули практику пыток со стороны оккупантов в центрах содержания под стражей. К примеру, сексуальное насилие считалось стандартной "процедурой".

"Истинные масштабы военных преступлений России остаются неизвестными", — сказала Анна Микитенко, старший юридический консультант Global Rights Compliance.

В материале говорится, что 36 потерпевших украинцев, опрошенных прокурорами, упомянули о применении электрошока во время допросов, часто о поражении электрическим током половых органов, а также об угрозах калечащих операций на половых органах. В отчете говорится, что одну жертву заставили стать свидетельницей изнасилования другой задержанной женщины.

Издание пишет, что россияне часто задерживали волонтеров, правоохранителей, активистов, общественных деятелей, а также медицинских работников и учителей. Пыткам подвергались пленные украинские военнослужащие.

Напомним, что журналисты писали, что почти треть граждан США поддерживает отправку американских войск в Украину. Четверть опрошенных американцев сохраняют нейтралитет относительно этого вопроса. Против высказались 34% респондентов.

Также сообщалось, что бойцы 14 бригады применили миномет М60МА по позициям РФ. Использование миномета позволяет в первую очередь спасти жизни украинцев и нанести максимальное поражение вражеской пехоте.