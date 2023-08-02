"Уровень угрозы очень высокий": в ВСУ предупредили о возможном обстреле ракетами "Калибр"

По данным ОК "Юг", залп может составлять 12 ракет. ВС РФ вывели подводный и надводный ракетоносители в Черное море.

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Россия наращивает присутствие ракетоносителей в Черном море. Об этом 2 августа сообщила в соцсетях пресс-служба оперативного командования "Юг" Вооруженных сил Украины.

В ОК "Юг" рассказали, что враг вывел на боевое дежурство подводный и надводный ракетоносители. Общий залп может составлять 12 ракет типа "Калибр".

"Уровень ракетной угрозы очень высокий. Будьте бдительны и сознательны", — говорится в публикации.

В командовании призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги и в случае опасности направляться в укрытия.

"Силы обороны наготове, но и последствия боевой работы могут быть опасными", — подчеркнули в ОК "Юг".

Напомним, по оценке мониторинговой группы War monitor в течение десяти суток июля ВС РФ запустили по Украине 54 крылатые ракеты "Калибр". Примерно 73% из них удалось уничтожить силам ПВО. Всего в июле российские войска атаковали украинские города 150 ракетами различных типов.

2 августа глава Луганской ОВА Артем Лысогор проинформировал, что ВС РФ наступают на поселок Белогоровка в Луганской области. Кроме того, населенный пункт подвергается постоянным обстрелам. Однако глава обладминистрации заверил, что ВСУ сохраняют контроль над позициями.

Военный аналитик полковник Петр Черник объяснил, почему Россия атакует ракетами украинские порты. По его словам, страна-агрессор хочет заставить Запад начать переговоры о поставках зерна через Черное море.