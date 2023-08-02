Удары по Москве зондируют российскую ПВО для более массированной атаки, — The Wall Street Journal

Способность Украины на этой неделе дважды нанести удар по одному и тому же московскому офисному зданию показывает, насколько далеко продвинулось ее производство беспилотников в ответ на полномасштабное вторжение России, пишут западные СМИ.

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Недавние удары Украины по Москве могут быть зондированием российской ПВО в рамках подготовки к будущей массированной атаке. Такое мнение высказали в материале The Wall Street Journal.

Издание утверждает, что сейчас Украина стала одной из самых передовых в мире стран по использованию БпЛА. Кроме этого производители дронов смогли увеличить дальность и мощность удара после того, как Соединенные штаты Америки наложили вето на использование оружия для ударов по России.

"Способность Украины на этой неделе дважды нанести удар по одному и тому же московскому офисному зданию показывает, насколько далеко продвинулась ее домашняя индустрия беспилотников в ответ на полномасштабное вторжение России", — пишет издание.

По информации СМИ, Украина вскоре начнет производить по меньшей мере по меньшей мере 6 различных типов дальнобойных беспилотников.

Журналисты The Wall Street Journal предположили, что Вооруженные силы Украины готовят массированную атаку на Москву, в которой примут участие десятки дронов. Беспилотники якобы будут атаковать одновременно с нескольких направлений и на разных высотах.

Напомним, что БпЛА все чаще атакуют Москву, но Украина пока что не может эффективно поражать военные объекты и предприятия на территории России. Минобороны и другие украинские ведомства сообщают об увеличении производства дронов.

Ранее сообщалось, что 1 августа секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина не собирается спрашивать разрешения у других стран относительно того, как и где использовать оружие, которое было произведено в Украине.