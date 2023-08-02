"Был мужественным, решительным": на фронте погиб мастер-сержант 68-й бригады ВСУ Антон Усовский

В 68-й ОЕБр отметили, что Антон Усовский был мужественным, решительным, человечным. Он отличался высоким профессионализмом, был образцом для всего сержантского состава.

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При исполнении служебных обязанностей погиб мастер-сержант 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша Антон Усовский. Об этом 2 августа сообщили в пресс-службе бригады в Facebook.

"С невыразимой грустью сообщаем, что при исполнении служебных обязанностей погиб главный сержант бригады, мастер-сержант Антон Усовский", — сказано в сообщении.

В сообщении говорится, что Антон был мужественным, решительным, человечным. Он отличался высоким профессионализмом, был образцом для всего сержантского состава бригады.

"Искренние слова сострадания и скорби родным и близким нашего павшего собрата", — отметили в бригаде.

Отмечается, что церемония отпевания и прощания с Антоном состоится 5 августа в 12.00 в Михайловском соборе города Киева.

Напомним, что 1 августа стало известно, что в бою с оккупантами погибла сотрудница НАПК Юлия Шевченко. В пресс-службе НАПК отметили, что Юлия с первых месяцев войны присоединилась к ВСУ для борьбы с россиянами. Она погибла в одной из самых горячих точек фронта на востоке Украины.

Напомним, что на фронте погиб украинский актер Евгений Светличный. Он входил в 1-ю отдельную штурмовую роту ДУК ПС "Волки Да Винчи.

"Жека Светличный. Спортсмен, Актер, Воин. Погиб как Герой, защищая нашу Родину", — сказал режиссер Олег Сенцов.