"Боролся до последнего вздоха": на фронте погиб украинский актер Евгений Светличный

Актер Евгений Светличный входил в 1-ю отдельную штурмовую роту ДУК ПС "Волки Да Винчи.

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19 июля во время выполнения боевого задания на Харьковском направлении погиб 29-летний украинский автор Евгений Светличный, который сыграл Карася в фильме "Носорог". Об этом сообщил украинский кинорежиссер Олег Сенцов на своей странице в Facebook.

"Жека Светличный. Спортсмен, Актер, Воин. Погиб как Герой, защищая нашу Родину", — сказал Олег Сенцов.

Жена Сенцова Вероника Вельча в Facebook поделилась воспоминаниями об актере. В частности, Евгения Светличного она знала по фильму "Носорог".

"Евгений Светличный. Светлый и талантливый. Боролся с врагом до последнего вздоха. К сожалению, тот вздох оказался очень преждевременным... Покойся с миром, друг", — поделилась она.

Также о гибели актера написал продюсер и культурный менеджер Денис Иванов в Facebook.

"Погиб Евгений Светличный. Актер, воплотивший образ Карася в "Носороге". Светлый человек и герой. Вечная память", — рассказал Иванов.

Светличный входил в 1-ю отдельную штурмовую роту ДУК ПС "Волки Да Винчи. В пресс-службе 1-й штурмовой роты ДУК ПС в Facebook отметили, что актер имел позывной "Жека".

Напомним, 17 февраля 2022 года на экранах появился криминальный фильм Олега Сенцова "Носорог", запоминающийся шоковыми сценами насилия и запоздалым раскаянием.

В июле Фокус сообщил, что в бою с российскими оккупантами погиб украинский актер "ЧЕсного Театра" Филипп Виннер. Актер защищал Родину с первых дней вторжения и воевал в самых горячих точках.