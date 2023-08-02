Россия сможет вести войну в Украине еще 2-3 года, из-за большого запаса личного состава, — Bild

Журналисты утверждают, что высшее руководство Кремля все больше милитаризирует общество, из-за чего Россия может увеличить численность своей армии до 3 миллионов человек.

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В правительстве Германии считают, что президент РФ Владимир Путин имеет значительные резервы с точки зрения количества солдат. Принимая во внимание последние указы о мобилизации и повышении призывного возраста в России, Кремль сможет вести захватническую войну еще 2-3 года. Об этом сообщает издание Bild, со ссылкой на неназванные источники.

Собеседники издания отметили, что для того, чтобы компенсировать большие потери российской армии в Украине, Путин уже издал указ о частичной мобилизации осенью в количестве 300 000 резервистов.

"Однако эта поспешная мобилизация рассматривалась скорее как срочная мера, чтобы остановить продвижение украинских вооруженных сил. Украинские войска достигли значительных успехов в Харьковской и Херсонской областях и нанесли тяжелые потери российским оккупантам", — рассказали в издании.

По данным источников, чтобы не допустить развала фронта на юге и востоке, военное руководство РФ нуждалось в многочисленных резервных частях. Фактически, оккупантам удалось стабилизировать фронт и создать крупные оборонительные позиции.

В издании отмечают, что российская армия теперь может гораздо шире использовать более двух миллионов резервистов, поскольку возрастной ценз повышен, поэтому в будущем Кремль сможет отзывать из резерва мужчин до 40 лет, а офицеры могут быть отозваны на службу в вооруженные силы до 70 лет в различных градациях.

"Хотя это постановление направлено на резервистов, привлекает внимание повышение призывного возраста до 30 лет, ведь Россия может увеличить количество действующих солдат до трех миллионов, если ход войны в Украине сделает это необходимым, поэтому в Москве готовы воевать еще два-три года", — рассказывают собеседники издания.

Отмечается, что в таком случае, в российской армии будет больше активных солдат, чем в вооруженных силах Китая, однако уровень подготовки многих из этих солдат, вероятно, не очень высокий, в дополнение к массовым проблемам российских вооруженных сил с их оснащением.

Несмотря на все, источники в немецком правительстве предостерегают от недооценки такой милитаризации российского общества.

К слову, 2 августа директор Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии Александр Габуев высказал мнение, что изменения в законе о мобилизации в России свидетельствуют, что Путин готовится к большой войне.

Напомним, что 19 июня террорист Игорь Стрелков-Гиркин заявил, что российское военное командование может объявить всеобщую мобилизацию в ряды ВС РФ уже этой осенью.