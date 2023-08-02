"Прогрызаем оборонительные порядки россиян": в ВСУ рассказали, где может произойти ключевая битва для Украины

Судьба войны, которая уже приняла ресурсный характер, решается не на Донецком направлении считает капитан ВСУ Валерий Прозапас.

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Силы обороны продавливают оборонительные порядки врага на южном фронте, но несмотря на все у России еще много ресурсов. Об этом в комментарии телеканалу "Эспрессо" сказал капитан ВСУ Валерий Прозапас.

По его мнению, судьба войны против России решается не на Донецком направлении.

"Ключевая битва может быть на южном фронте — это Запорожская и Херсонская области, возможно еще западная часть Донетчины. Там концентрируются основные усилия ВСУ. Более 2 месяцев там идут ожесточенные бои, и там мы имеем наибольшие промежуточные успехи. Потому что мы прогрызаем оборонительные порядки россиян, пытаясь найти вражеские слабые места", — сказал Валерий

Капитан ВСУ также добавил, что возможно эти слабые места уже найдены, а вот война, к сожалению, уже приняла ресурсный характер.

"Мы должны передавить и перемолоть военную машину агрессора. Опыт у ВСУ уже достаточный, но не надо забывать, что армия РФ еще имеет серьезные ресурсы", — подчеркнул Прозапас.

Напомним, что элитные десантники ВС РФ не хотят идти на передовую, потому что считают, что это ниже их достоинства. Они заявляют, что туда должно идти "пушечное мясо".

Ранее сообщалось, что комбриг "Стального кордона" рассказал о ситуации на Лиманском фронте. Враг пытается продвигаться на Купянском и Лиманском направлениях, но из-за удачных действий ВСУ несет большие потери.