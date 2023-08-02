"Ниже своего достоинства": элитные десантники РФ не хотят идти на передовую, — Гуменюк (видео)

По словам представительницы ОК "Юг" Натальи Гуменюк, российские десантники посылают в бой мобилизованных, называя их "пушечным мясом".

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Элитные десантники ВС РФ не хотят идти на передовую, так как считают, что это ниже их достоинства. Об этом сообщила глава объединенного координационного пресс-центра оперативного командования "Юг", капитан 1-го ранга Наталья Гуменюк в эфире телеканала "Эспрессо".

"То есть мобилизованные близко оказались с хорошо подготовленными подразделениями типа десантно-штурмовых. Те, которые считаются элитными и не хотят идти на передовые позиции, считая это ниже собственного достоинства. Они заявляют, что туда должно идти "пушечное мясо", — сказала она.

По ее словам, морально-психологическое состояние армии РФ расшатано долговременным пребыванием в глубокой обороне.

Гуменюк также отметила, что оккупанты пытаются маневрировать. Они не могут размещать свои подразделения там, где хотят, так как сразу начинается обстрел со стороны ВСУ,

"Наша работа проводится повсюду, где они пытаются вернуть позиции. Благодарны местному населению, которое сознательно обходит эти локации". Понимая, если там скапливается враг – это место для нашей боевой работы", – отметила Гуменюк.

Наталья Гуменюк о российских элитных частях

Также сообщалось, что россияне хотели обстрелять ВСУ из миномета, но дрон им помешал. Оккупанты выгрузили оружие из грузовика и готовили его к бою, когда в них врезался беспилотник со взрывчаткой.

Кроме того, напомним, что комбриг "Сталевого кордону" рассказал о ситуации на Лиманском фронте. Враг пытается продвигаться на Купянском и Лиманском направлениях, но из-за удачных действий украинских защитников несет большие потери, сообщил Валерий Падитель.