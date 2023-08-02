"Нижче своєї гідності": елітні десантники РФ не хочуть іти на передову, — Гуменюк (відео)

За словами представниці ОК "Південь" Наталії Гуменюк, російські десантники посилають у бій мобілізованих, називаючи їх "гарматним м'ясом".

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Елітні десантники ЗС РФ не хочуть іти на передову, бо вважають, що це нижче їхньої гідності. Про це повідомила голова об'єднаного координаційного пресцентру оперативного командування "Південь", капітан 1-го рангу Наталя Гуменюк в ефірі телеканалу"Еспресо".

"Тобто мобілізовані близько опинилися з добре підготовленими підрозділами типу десантно-штурмових. Ті, які вважаються елітними і не хочуть іти на передові позиції, вважаючи це нижчим за власну гідність. Вони заявляють, що туди має йти "гарматне м'ясо", — сказала вона.

За її словами, морально-психологічний стан армії РФ розхитаний довготривалим перебуванням у глибокій обороні.

Гуменюк також зазначила, що окупанти намагаються маневрувати. Вони не можуть розміщувати свої підрозділи там, де хочуть, бо одразу починається обстріл з боку ЗСУ,

"Наша робота проводиться всюди, де вони намагаються повернути позиції. Вдячні місцевому населенню, яке свідомо оминає ці локації". Розуміючи, якщо там скупчується ворог — це місце для нашої бойової роботи", — зазначила Гуменюк.

Наталія Гуменюк про російські елітні частини

Також повідомлялося, що росіяни хотіли обстріляти ЗСУ з міномета, але дрон їм завадив. Окупанти вивантажили зброю з вантажівки і готували її до бою, коли в них врізався безпілотник із вибухівкою.

Крім того, нагадаємо, що комбриг "Сталевого кордону" розповів про ситуацію на Лиманському фронті. Ворог намагається просуватися на Куп'янському та Лиманському напрямках, але через вдалі дії українських захисників зазнає великих втрат, повідомив Валерій Падітель.