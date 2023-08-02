"Зайчик" с взрывчаткой: в Украине печатают бомбы для ВСУ на 3D-принтере, — The Economist

По словам журналистов, умельцы из Украины создают 800-граммовые бомбы. Корпус они печатают на 3D-принтере. Затем его отправляют на заполнение взрывчаткой С-4 и осколками стали.

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Украинские оружейники печатают противопехотные бомбы на 3D-принтере для ВСУ. Об этом сообщает издание The Economist.

По словам журналистов, оружейник по имени Леша и группа его друзей решила создать 800-граммовую противопехотную бомбу под названием "Зайчик". Корпус они печатают на 3D-принтере. Затем его отправляют на заполнение взрывчаткой С-4 и осколками стали.

Издание пишет, что "Зайчик" — это лишь дин из примеров смертоносных инноваций, появившихся в Украине за 17 месяцев полномасштабной войны с РФ. Так, сформировалась целая любительская оружейная промышленность, которая помогает снабжать солдат ВСУ.

Сообщается, что каждую неделю команда Леши печатает около 1000 так называемых "конфетных" бомб. Однако офицер ВСУ, который контактирует с оружейниками, что армия нуждается в 1500 таких бомб в неделю.

Журналисты отметили, что другая группа оружейников "Армия Друк" смогла напечатать 30 тысяч оболочек для бомб за 4 месяца. Как сказал лидер группы с позывным "Сват", темпы производства растут. Помогают также оружейники из-за рубежа.

В материале говорится, что один из главных преимуществ "конфетных" бомб – это их дешевизна. Кроме того, они очень эффективны. Бомба состоит из цилиндра, в который упакована взрывчатка. Пространство вокруг взрывчатки заполнено металлическими осколками, которые будут выброшены наружу при детонации. В качестве осколков часто используются шарикоподшипники.

Издание пишет, что украинские оружейники надеются, что у них получится увеличить радиус поражения. Многие используют программное обеспечение для моделирования более эффективного оружия.

Напомним, что ВСУ уничтожили российский самоходный миномет "Тюльпан". Военные сообщили, что вражеская техника была уничтожена благодаря совместной работе артиллеристов 406 отдельной артиллерийской бригады имени генерал-хорунжего Алексея Алмазова и 74 отдельного разведывательного батальона.