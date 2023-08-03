ВС РФ обстреляли Херсон из артиллерии: ранены пассажиры троллейбуса (фото)

По данным Херсонской областной прокуратуры, пострадали трое пассажиров и мужчина, который в момент обстрела был на улице. Также враг ударил по церкви, там возник пожар. В момент тушения пожара россияне ударили повторно — четверо спасателей получили ранения.

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Российская оккупационная армия утром обстреляла город Херсон. Об этом в четверг, 3 августа, сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

По его информации, ранения получили трое пассажиров городского троллейбуса, который проезжал мимо храма в момент обстрела.

74-летний мужчина получил тяжелые ранения грудной клетки. Сейчас врачи борются за его жизнь. Также были ранены 39-летняя женщина и 53-летний мужчина — им оказывают медпомощь и проводят обследование.

Глава Офиса президента Андрей Ермак в своем Telegram-канале сообщил, что Вооруженные силы РФ обстреляли город из артиллерии.

"Россияне утром обстреляли Херсон из артиллерии. Били по общественному транспорту, который вез людей на работу", — написал глава ОП Андрей Ермак.

В Херсонской областной прокуратуре уточнили, что обстрел произошел около 7 часов утра. По данным прокуратуры помимо трех пассажиров троллейбуса пострадал также мужчина, который в момент обстрела находился на улице.

Кроме того, враг ударил по памятнику архитектуры — православному храму, в результате чего там возник пожар. Во время ликвидации возгорания ВС РФ нанесли повторный удар — ранены четверо сотрудников ГСЧС.

Фото: ГСЧС Фото: ГСЧС Фото: ГСЧС

В прокуратуре отметили, что точное количество пострадавших уточняется.

Напомним, 3 августа в Воздушных силах ВСУ сообщили, что украинские защитники уничтожили 15 ударных и 7 разведывательных БПЛА, которые атаковали города Украины с территории Брянской области России.

Также напомним, что 3 августа в ОК "Юг" предупредили о возможной ракетной атаке после применения россиянами ударных дронов. В акватории Черного моря насчитали 17 вражеских кораблей.