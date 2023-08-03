ЗС РФ обстріляли Херсон з артилерії: поранено пасажирів тролейбуса (фото)

За даними Херсонської обласної прокуратури, постраждали троє пасажирів і чоловік, який у момент обстрілу був на вулиці. Також ворог ударив по церкві, там виникла пожежа. У момент гасіння пожежі росіяни вдарили повторно — четверо рятувальників отримали поранення.

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Російська окупаційна армія вранці обстріляла місто Херсон. Про це в четвер, 3 серпня, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його інформацією, поранення дістали троє пасажирів міського тролейбуса, який проїжджав повз храм у момент обстрілу.

74-річний чоловік отримав важкі поранення грудної клітини. Зараз лікарі борються за його життя. Також були поранені 39-річна жінка та 53-річний чоловік — їм надають меддопомогу та проводять обстеження.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак у своєму Telegram-каналі повідомив, що Збройні сили РФ обстріляли місто з артилерії.

"Росіяни вранці обстріляли Херсон з артилерії. Били по громадському транспорту, який віз людей на роботу", — написав глава ОП Андрій Єрмак.

У Херсонській обласній прокуратурі уточнили, що обстріл стався приблизно о 7-й годині ранку. За даними прокуратури, крім трьох пасажирів тролейбуса, постраждав також чоловік, який у момент обстрілу перебував на вулиці.

Крім того, ворог ударив по пам'ятці архітектури — православному храму, внаслідок чого там виникла пожежа. Під час ліквідації загоряння ЗС РФ завдали повторного удару — поранено чотирьох співробітників ДСНС.

Фото: ДСНС Фото: ДСНС Фото: ДСНС

У прокуратурі зазначили, що точну кількість постраждалих уточнюють.

Нагадаємо, 3 серпня в Повітряних силах ЗСУ повідомили, що українські захисники знищили 15 ударних і 7 розвідувальних БПЛА, які атакували міста України з території Брянської області Росії.

Також нагадаємо, що 3 серпня в ОК "Південь" попередили про можливу ракетну атаку після застосування росіянами ударних дронів. В акваторії Чорного моря нарахували 17 ворожих кораблів.