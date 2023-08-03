Рухалися на Київ: сили ППО знищили всі ворожі Shahed у небі, — Повітряні сили (фото)

За даними командування, пуски 15 іранських дронів-камікадзе здійснювали з Брянської області, проте восьма поспіль атака на Київ провалилася.

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Українська система протиповітряної оборони під час нічної атаки на міста знищила всі ворожі БПЛА. Про це йдеться у зведенні пресслужби Повітряних сил від 3 серпня.

У командуванні зазначили, що Російська Федерація запустила щонайменше 15 дронів-камікадзе, і повітряні цілі було знищено в небі.

Запускалися БПЛА іранського походження Shahed-136/131 із Брянської області та заходили дрони в повітряний простір із північного напрямку.

"Силами і засобами Повітряних Сил у взаємодії з ППО інших складових Сил оборони всі ворожі БПЛА знищено", — йдеться в повідомленні.

У Повітряних силах також зазначили, що протягом минулої доби українська авіація завдала щонайменше 25 ударів по об'єктах, районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки Російської Федерації.

Крім дронів-камікадзе українські військові та система ППО знищили 7 розвідувальних БПЛА оперативно-тактичного рівня противника.

Нічна атака БПЛА 3 серпня: подробиці

Начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко написав, що війська Російської Федерації знову атакували столицю за допомогою БПЛА Shahed. Інформації про жертви і руйнування не надходило, водночас сили ППО знищили близько 15 об'єктів у небі.

"Восьма поспіль атака баражуючих боєприпасів "Shahed" по Києву. І знову, як учора — атака масована", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 3 серпня голова об'єднаного координаційного пресцентру оперативного командування "Південь", капітан 1-го рангу Наталія Гуменюк заявила, що ЗС РФ можуть завдати ракетного удару по Україні після нічної атаки Shahed. У Чорне море виведено ворожі кораблі на бойове чергування.