Уникальный случай: США впервые одобрила продажу израильской системы ПРО "Праща Давида"

В Минобороны Израиля отметили, что в скором времени соглашение будет подписано. Стоимость такой сделки по продаже системы ПРО доходит до 316 миллионов евро.

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Соединенные Штаты Америки впервые одобрили продажу израильской системы противоракетной обороны "Праща Давида". Об этом сообщили на странице Министерства обороны Израиля в социальной сети Facebook 2 августа.

Получить ее может новоиспеченный член НАТО — Финляндия. Случай уникален тем, что это впервые происходит передача вооружения такого уровня за границу.

В Хельсинки заявили о своем желании приобрести систему "Праща Давида" еще несколько месяцев назад, сразу на следующий день после своего вступления в Альянс НАТО, но для этого нужно было дождаться одобрения со стороны Соединенных Штатов Америки, ведь вооружение разрабатывалось совместно специалистами из Штатов и Израиля.

"Министр обороны Йоав Галант, генеральный директор Министерства обороны генерал-майор (в отставке) Эяль Замир и командующий Силами обороны бригадный генерал (в отставке) д-р Дэнни Голд недавно получили уведомление Госдепартамента США о решении правительства одобрить сделку по продаже системы "Праща Давида" в Финляндию", — говорится в заявлении ведомства.

Сделку должны будут подписать в ближайшие несколько дней и ее стоимость доходит до 316 миллионов евро.

"Праща Давида": что известно

Вооружение произведено Rafael Advanced Defense Systems и система может перехватить ракеты и снаряды на расстоянии до 300 километров.

В Израиле ее начали использовать с 2017 года в качестве системы среднего уровня в рамках комплекса противоракетной обороны.

Напомним, во время массированного обстрела Израиля 10 мая военные впервые успешно применили ПРО "Праща Давида". Источник журналистов рассказал, что по Тель-Авиву террористы "Исламского джихада" запустили 3 ракеты. Одну из них перехватила новая система ПРО. Остальные снаряды упали на открытой территории и в море.