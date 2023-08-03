Сумма удивляет: раскрыта стоимость Ту-22М3 с крылатой ракетой Х-22, которыми РФ атакует Украину

Российское Министерство обороны оценила разбившийся в 2019 году бомбардировщик с крылатой ракетой в сумму чуть менее 1,5 млн долларов.

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Минобороны РФ хотело взыскать 97 млн рублей за потерянный в 2019 году Ту-22М3 с крылатой ракетой Х-22. Если перевести в долларовый эквивалент того времени, речь идет о 1,3 миллиона долларов за бомбардировщик и более 180 тысяч долларов за ракету. Об этом сообщает Defence Express.

Стоимость российского бомбардировщика вместе с ракетой стала известна после судебного слушания в отношении бывшего командира 40 полка дальней авиации Владимира Алексеенко и бывшего руководителя полетов этой части Владимира Степанова. В 2019 году экс-чиновники допустили посадку Ту-22М3 с подвешенной крылатой ракетой типа Х-22 в сложных погодных условиях. В результате бомбардировщик разбился и сгорел, погибли трое членов экипажа. Суд приговорил Алексеенко и Степанова к условным срокам заключения. А также назначил выплату в размере 4,5 миллиона рублей ущерба. Сообщается, что бывшие чиновники подали апелляцию.

Во время проведения судебной экспертизы по этому делу сотрудники финансовой службы Северного флота ВМФ РФ сначала оценили стоимость утраченного бомбардировщика с ракетой в ноль рублей, а позже изменили свое решение и указали цифру в 97 миллионов рублей.

Как известно, россияне неоднократно атаковали украинские города, используя бомбардировщики-ракетоносцы. Одним из таких является самолет Ту-22М3.

Напомним, в июне стало известно, что Воздушно-космические силы (ВКС) РФ планируют модернизировать Ту-95 версии МСМ. После улучшения стратегический бомбардировщик сможет нести восемь ракет Х-101 или Х-102 с обычной или ядерной боеголовкой. Ранее Ту-95МСМ поднимал в общей сложности четыре крылатые ракеты.

Также в конце июня сообщалось, что российские конструкторы компании "Туполев" завершают разработку перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК-ДА) "Посланник". Первые образцы, вероятно, поступят на вооружение российской армии к концу 2025 года. "Посланник" должен заменить стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-22М3.

Фокус писал 2 августа, что, по информации СМИ, российское конструкторское бюро "Радуга", расположенное к северу от Москвы в городе Дубны, выпускает крылатые ракеты для обстрелов Украины.