Дания получает первые израильские РСЗО ATMOS и САУ PULS на замену переданных в ВСУ Caesar

Украинской армии передали 19 Caesar прямо с завода, поэтому на замену Дания выбрала производителя, который сможет быстро изготовить артиллерийские средства.

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В первой половине 2023 года Дания объявила, что передаст Украине все заказанные САУ Caesar. Вместо этого они заказали израильские САУ ATMOS и РСЗО PULS. Об этом сообщает пресс-служба Elbit Systems.

Отмечается, что с момента подписания соглашения до отправки первых машин заказчику прошло всего несколько месяцев. В опубликованном видео показали процесс загрузки двух самоходных артустановок и одной реактивной системы залпового огня.

Перед тем Дания заказывала 19 французских САУ Caesar, которые передали в ВСУ. Дополнительно украинских артиллеристов обучили управлять машинами. Среди условий для приобретения новых машин была скорость поставки артиллерии. Elbit Systems смогла быстро произвести PULS и ATMOS.

Всего датская армия получит 19 установок ATMOS и 8 РСЗО PULS. Реактивные установки по своим возможностям похожи на HIMARS, потому что имеют модульные контейнеры с ракетами. В зависимости от боеприпаса, дальность поражения ракеты Predator Hawk может достигать до 300 км.

Напомним, 27 января Дания объявила о приобретении израильских ATMOS и РСЗО PULS.

18 мая Нидерланды тоже решили приобрести израильские РСЗО PULS на 300 млн долларов. Страна приобретет 20 пусковых установок и дальнобойные ракеты.