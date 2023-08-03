Хотят воевать больше мужчин: в РФ начали массово вербовать на войну из женских колоний, — СМИ

Женщины охотнее мужчин соглашаются пойти на войну, говорит Ольга Романова, так как больше подвержены пропаганде. В итоге они заключают контракты с Минобороны РФ и иногда поступают в штурмовые отряды.

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В России начали массово вербовать женщин из колоний на войну в Украине. Как оказалось заключенные охотно соглашаются на предложения, поскольку крайне подвержены пропаганде. Об этом рассказала основатель проекта "Русь седящая" Ольга Романова российским СМИ.

"Желание осужденных и не осужденных женщин идти на войну очень велико. В отличие от мужчин, женщины в тюрьме крайне подвержены пропаганде. Мы можем ждать новостей и из других женских зон. И женщины даже больше хотят воевать", — говорит Романова.

По ее словам, до недавнего времени оккупационные власти активно вербовали женщин на неподконтрольной Киеву территории. Сейчас эта практика применяется и на территории РФ. В частности, 30 осужденных женщин из ИК-7 в липецкой Новоуглянке завербовались на войну, заключив контракт с Минобороны.

"В Липецке была именно массовая вербовка. Знаю, что женщины выбывали даже из московских СИЗО", — рассказала Романова.

По ее мнению, такая практика — относительно новое явление, так как на протяжении полутора лет поступала информация, что женщины соглашаются идти на войну. При этом, зэчки записываются в штурмовые отряды, и хотя содержаться они вместе с мужчинами, воюют женщины отдельно. У многих женщин позывной "Волчица".

Также Романова отметила, что не только женщины из колоний хотят идти воевать — идут и добровольцами. Например, ей рассказали, что встречали на передовой снайпершу из Москвы с позывным "Лаки", которая в итоге попала в плен.

Предположительно, толчком для этого явления послужил принятый в Госдуме РФ закон о прекращении уголовного преследования в отношении тех, кто пошел на войну добровольцем.

"Женщина теперь тоже может отправиться воевать в Украину и избежать наказания", — отмечает Романова.

Напомним, несмотря на слова руководителя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина о том, что заключенных в компанию уже не вербуют, жителей РФ рекрутируют в ряды "вагнеровцев" через пункты в Омске и Новосибирске. По последним данным, ЧВК планирует возобновить набор наемников уже в августе текущего года.