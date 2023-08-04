ВСУ сменили подход: Украина масштабнее задействовала второй эшелон сил, — WP

Журналисты говорят о возможном прорыве ВСУ в районе поселка Работино Запорожской области — в менее чем 2,5 км от основной линии обороны ВС РФ. Это кратчайший маршрут через оборонительные построения оккупантов. А переброска сюда значительного резерва — новейшее изменение в ходе двухмесячного контрнаступления.

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ВСУ стремятся к тому, чтобы перерезать сухопутный коридор в Крым и в последнее время изменили подход к контрнаступлению на юге, чтобы прорваться через окопы, противопехотные и противотанковые минные поля российских войск. Об этом сообщает The Washington Post.

Силы обороны начали добиваться постепенного продвижения к этой лини. Прежний подход — небольшие перемещения наземных войск — сменился на более заметную переброску сил из резервов 10-го армейского корпуса с танками и прочей бронетехникой.

"Это монотонная тяжелая работа — проходить сотни или даже тысячи минных полей, — сказал украинский военный руководитель на условиях анонимности. — Мы ищем уязвимые места врага и продвигаемся вперед — понемногу".

Бои вокруг Работино

Ожесточенные бои продолжаются вокруг поселка Работино Запорожской области — этот район находится менее чем в 2,5 км от основной линии обороны ВС РФ. Официальные лица отводят ему высокую "стратегическую ценность".

Несколько источников говорят о том, что прорыв здесь может стать кратчайшим путем через линию обороны оккупационных войск. Решение же направить в этот район значительный резерв ВСУ — новейшее изменение в ходе почти двухмесячного контрнаступления Украины.

"Третий этап" контрнаступления

Журналисты датируют старт контрнаступления началом июня и отмечают, что во много оно стало возможным благодаря западным вложениям на десятки миллиардов долларов: танки, артиллерия, бронетехника, дальнобойные ракетные системы — все это было призвано изменить соотношение сил в пользу Украины.

На начальном этапе наступления ВСУ силы 9-го корпуса пытались использовать недавно полученное западное оборудование. Понесли потери, продвинулись незначительно через подготовленную российскую оборону.

На следующем этапе пешая пехота стремилась применять асимметричные боевые методы — тоже без значительных успехов.

Теперь же, не дожидаясь пока удастся добраться к основной оборонительной линии ВС РФ, Киев на прошлой неделе пустил в ход значительную часть резервов 10-го корпуса, что привело к всплеску боестолкновений.

"Эта последняя неделя боевых действий была важна, потому что они решили масштабнее использовать свой второй эшелон сил", — пояснил Роб Ли, военный аналитик из Foreign Policy Research.

По его словам, пока неясно, понесла ли РФ значительные потери, чтобы появились предпосылки для прорыва.

Еще один представитель военного командования Украины рассказал о сложном, но все же постепенном продвижении вперед. Но отметил, что погода сыграла на руку путинским войскам.

"Мы пытаемся надежно закрепиться в пос. Работино, перед нами множество вызовов, — объяснил он. — Погодные условия идеальны для того, чтобы ВС РФ с помощью беспилотников наводили на нашу артиллерию".

Ударные вертолеты и барражирующие боеприпасы, которые ВС РФ эффективно применяют, также представляет собой угрозу украинским силам, которым удалось пройти первые минные поля.

Украинцы, в т.ч. президент Владимир Зеленский, приветствовали освобождение на минувшей неделе некоторых территорий в других частях юго-востока, в т.ч. село Старомайорское. Некоторые российские источники описали это событие как потерю ключевого аванпоста.

Украина также выбила окопавшиеся российские войска из населенного пункта рядом с Бахмутом.

Относительно успешное продвижение ВСУ в районе Бахмута может быть связано с тем, что у российских войск не было времени, чтобы окопаться и заминировать этот район, считают аналитики.

Активность ВС РФ в районе Купянска, чтобы отвлечь сили

В свою очередь, российские войска активизировались в районе Купянска. По словам Роба Ли, делается это с тем, чтобы отвлечь силы ВСУ от контрнаступления на юге.

Но представители Украины не комментируют вопрос о том, пришлось ли перебрасывать дополнительные резервы, чтобы укрепить северный фланг.

Напомним, что после недавних обстрелов портовой инфраструктуры власти Румынии сообщили, что к пятнице примут 30 кораблей с украинским зерном в портах Дуная.

Также сообщалось, что в группировке "Таврия" рассказали, почему замедлилось украинское контрнаступление.