ЗСУ змінили підхід: Україна масштабніше задіяла другий ешелон сил, — WP

Журналісти говорять про можливий прорив ЗСУ в районі селища Роботине Запорізької області — менш ніж за 2,5 км від основної лінії оборони ЗС РФ. Це найкоротший маршрут через оборонні побудови окупантів. А перекидання сюди значного резерву — новітня зміна в ході двомісячного контрнаступу.

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ЗСУ прагнуть до того, щоб перерізати сухопутний коридор до Криму та останнім часом змінили підхід до контрнаступу на півдні, щоб прорватися через окопи, протипіхотні та протитанкові мінні поля російських військ. Про це повідомляє The Washington Post.

Сили оборони почали домагатися поступового просування до цієї лінії. Початковий підхід — невеликі переміщення наземних військ — змінився на більш помітне перекидання з резервів 10-го армійського корпусу з танками та іншою бронетехнікою.

"Це монотонна важка робота — проходити сотні або навіть тисячі мінних полів, — сказав український військовий керівник на умовах анонімності. — Ми шукаємо вразливі місця ворога і просуваємося вперед — потроху".

Бої навколо Роботиного

Запеклі бої тривають навколо селища Роботине Запорізької області — цей район розташований менш ніж за 2,5 км від основної лінії оборони ЗС РФ. Офіційні особи відводять йому високу "стратегічну цінність".

Кілька джерел говорять про те, що прорив тут може стати найкоротшим шляхом через лінію оборони окупаційних військ. Рішення спрямувати в цей район значний резерв ЗСУ — новітня зміна в ході майже двомісячного контрнаступу України.

"Третій етап" контрнаступу

Журналісти датують старт контрнаступу початком червня і зазначають, що багато в чому він став можливим завдяки західним вкладенням на десятки мільярдів доларів: танки, артилерія, бронетехніка, далекобійні ракетні системи — все це було покликане змінити співвідношення сил на користь України.

На початковому етапі наступу ЗСУ сили 9-го корпусу намагалися використати нещодавно отримане західне обладнання. Зазнали втрат, просунулися незначно через підготовлену російську оборону.

На наступному етапі піша піхота прагнула застосовувати асиметричні бойові методи — теж без значних успіхів.

Тепер же, не чекаючи поки вдасться дістатися основної оборонної лінії ЗС РФ, Київ минулого тижня пустив у хід значну частину резервів 10-го корпусу, що призвело до сплеску бойових зіткнень.

"Цей останній тиждень бойових дій був важливим, тому що вони вирішили масштабніше використовувати свій другий ешелон сил", — пояснив Роб Лі, військовий аналітик з Foreign Policy Research.

За його словами, поки незрозуміло, чи зазнала РФ значних втрат, щоб з'явилися передумови для прориву.

Ще один представник військового командування України розповів про складне, але все ж поступове просування вперед. Але зазначив, що погода зіграла на руку путінським військам.

"Ми намагаємося надійно закріпитися в с. Роботине, перед нами безліч викликів, — пояснив він. — Погодні умови ідеальні для того, щоб ЗС РФ за допомогою безпілотників наводили на нашу артилерію".

Ударні вертольоти та баражувальні боєприпаси, які ЗС РФ ефективно застосовують, також становлять загрозу українським силам, яким вдалося пройти перші мінні поля.

Українці, зокрема президент Володимир Зеленський, привітали звільнення минулого тижня деяких територій в інших частинах південного сходу, зокрема села Старомайорське. Деякі російські джерела описали цю подію як втрату ключового аванпосту.

Україна також вибила російські війська, що окопалися, з населеного пункту поруч із Бахмутом.

Відносно успішне просування ЗСУ в районі Бахмута може бути пов'язане з тим, що у російських військ не було часу, щоб замінувати цей район, вважають аналітики.

Активність ЗС РФ у районі Куп'янська, щоб відвернути сили

Своєю чергою, російські війська активізувалися в районі Куп'янська. За словами Роба Лі, робиться це для того, щоб відвернути сили ЗСУ від контрнаступу на півдні.

Але представники України не коментують питання про те, чи довелося перекидати додаткові резерви, щоб зміцнити північний фланг.

Нагадаємо, що після нещодавніх обстрілів портової інфраструктури влада Румунії повідомила, що до п'ятниці прийме 30 кораблів з українським зерном у портах Дунаю.

Також повідомлялося, що в угрупованні "Таврія" розповіли, чому сповільнився український контрнаступ.