Путин после мятежа Пригожина подписал рекордное количество секретных указов, — росСМИ

Журналисты отметили, что в последний раз такая активность властей была в 1999 году, когда засекретили минимум 64% документов.

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Президент Российской Федерации за июль 2023 года подписал рекордное количество секретных указов за последние 24 года в истории страны. Об этом пишет российское издание "Медиазона" 3 августа.

По информации журналистов, началось подписание секретных указов после 24 июня, когда глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин совместно с наемниками устроил военный мятеж.

Уже в июле доля подобных документов достигала 62% — этот показатель является абсолютным рекордом за годы, которые Владимир Путин находится у власти.

В "Медиазоне" посмотрели на список указов, которые были изданы и все они имеют свой порядковый номер с января. Если номер пропущен — указ был секретным.

В период с 27 по 31 июля в Кремле приняли 12 таких документов, что является максимальным показателем не только за время войны, но и с 1999 года.

Доля подобных документов была выше лишь в январе 1999 года, когда власти засекретили 64% указов.

"Секретные указы нередко связаны с награждением участников боевых действий, в том числе посмертно. В самом начале российской агрессии в марте 2022 года доля секретных указов достигала 54%, теперь она поднялась еще выше на фоне масштабного украинского контрнаступления", — говорится в сообщении.

Напомним, 31 июля сообщалось, что Владимир Путин в 10 раз увеличил штрафы за неявку в военкомат, что является якобы стимулом для граждан РФ идти воевать против Украины. Сумма штрафа, по данным российских СМИ, теперь составляет 30 тысяч рублей.