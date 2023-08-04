Путін після заколоту Пригожина підписав рекордну кількість секретних указів, — росЗМІ

Журналісти зазначили, що востаннє така активність влади була 1999 року, коли засекретили щонайменше 64% документів.

Related video

Президент Російської Федерації за липень 2023 року підписав рекордну кількість секретних указів за останні 24 роки в історії країни. Про це пише російське видання "Медиазона" 3 серпня.

За інформацією журналістів, почалося підписання секретних указів після 24 червня, коли глава ПВК "Вагнер" Євген Пригожин спільно з найманцями влаштував військовий заколот.

Уже в липні частка подібних документів сягала 62% — цей показник є абсолютним рекордом за роки, які Володимир Путін перебуває при владі.

У "Медіазоні" подивилися на список указів, які були видані, і всі вони мають свій порядковий номер із січня. Якщо номер пропущено — указ був секретним.

У період з 27 по 31 липня в Кремлі ухвалили 12 таких документів, що є максимальним показником не тільки за час війни, а й з 1999 року.

Частка таких документів була вищою лише в січні 1999 року, коли влада засекретила 64% указів.

"Секретні укази нерідко пов'язані з нагородженням учасників бойових дій, зокрема посмертно. На самому початку російської агресії в березні 2022 року частка секретних указів сягала 54%, тепер вона піднялася ще вище на тлі масштабного українського контрнаступу", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 31 липня повідомлялося, що Володимир Путін у 10 разів збільшив штрафи за неявку до військкомату, що є нібито стимулом для громадян РФ йти воювати проти України. Сума штрафу, за даними російських ЗМІ, тепер становить 30 тисяч рублів.