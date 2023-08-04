Работали в Сирии: оккупанты привезли в Херсонскую область новых медиков, — ЦНС

По данным сопротивления, на временно оккупированных территориях россияне сталкиваются с проблемой нехватки медицинского персонала.

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На временно оккупированной территории Херсонской области появились российские медицинские специалисты, которые ранее приобрели опыт работы в Сирии. Об этом сообщает Центр нацсопротивления.

"Большинство местных врачей отказались сотрудничать с врагом и покинули регион. Следовательно, враг завозит на ТОТ своих врачей, в частности на Херсонщину", — говорится в сообщении.

По информации ЦНС, в Каховку прибыли врачи из Санкт-Петербурга. Эти медицинские специалисты работают в условиях зоны боевых действий, за что им начисляется дополнительная прибавка к их обычной зарплате.

"До этого эти врачи работали в оккупированной Сирии", — отметили в ЦНС.

Напомним, что российские оккупанты провели ротацию медиков на временно оккупированных территориях (ВОТ) Запорожской области. Связано это с дефицитом медицинского персонала на территориях, которые временно находятся под контролем Российской Федерации, ведь большинство из них приняли решение уехать. В связи с этим россияне были вынуждены искать отечественных представителей медицинского дела и предложили им работу там.

А 3 августа в ЦНС сообщали, что на захваченных территориях жителей включают в партию "Единая Россия". Делается это в преддверии "выборов". За успешную вербовку новых членов партии коллаборантам обещают предоставить определенные материальные вознаграждения.