"Результатами довольны": Зеленский рассказал о применении высокоточного оружия

По словам президента, сейчас не время озвучивать детали применения такого оружия, но в командовании остались им довольны.

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Президент Владимир Зеленский провел заседание Ставку Верховного главнокомандующего, на которой заслушал доклады профильных чиновников и военных. Об этом глава государства сообщил 4 августа.

Зеленский отметил, что заседание длилось более трех часов. Президенту отчитались о ситуации на фронте по всем направлениям. Помимо наступательных и оборонительных действий обсуждали также логистику и снабжение украинских войск.

Также на Ставке поднимали вопрос "зернового коридора".

"Понимаем ответственность перед миром. Привлекаем максимальное количество стран региона для обеспечения глобальной продовольственной стабильности", — отметил Зеленский.

Также вопросы касались военно-промышленного комплекса. По словам главы государства, сейчас ведется работа над упрощением процедуры для предприятий ВПК, "чтобы они занимались оружием, снарядами, а не бумагами".

Кроме того, Зеленский заявил о применении высокоточного вооружения, однако деталей сообщать не стал.

"Анализ применения высокоточного оружия. Сейчас не время для озвучивания деталей. Но результатами довольны", — заявил президент.

Напомним, 4 августа СМИ сообщались о повреждении российского десантного корабля "Оленегорский горняк" в результате атаки двумя морскими дронами. По данным журналистов, спецоперацию провели СБУ и ВСУ.

Также сообщалось, что ВСУ подтвердили удар по нефтебазе в Феодосии, что в оккупированном Крыму. По данным командования, база обеспечивала нужды Черноморского флота РФ.